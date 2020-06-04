هذا هو آخر أجل لتسجيل تلاميذ السنة أولى ابتدائي .. واشتراط الدفتر العائلي للتسجيل

حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 30 جوان، كآخر أجل لتسجيل تلاميذ السنة أولى ابتدائي.

وقد ألزمت مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني المؤسسات التربوية، إعلام أولياء التلاميذ بتواريخ التسجيل من خلال نشر الإعلانات في المؤسسات التربوية.

ويتكون ملف التسجيل من استمارة التسجيل المعتمدة تمنح من طرف الإدارة، إضافة لصورتان شمسيتان، وكذا نسخة طبق الأصل من الدفتر العائلي، وشهادة إقامة ونسخة من دفتر التلقيح إضافة إلى فصيلة الدم.

وأكد البيان أنه من الضروري الالتزام بتدابير الوقاية، كما شدد أنه لا يمكن السماح لدخول الولي دون وضع كمامة