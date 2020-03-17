هذا ما يقوله المؤذن بداية من صلاة ظهر اليوم بعد رفع الأذان !

أمرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أئمة المساجد بعد تعليق صلاة الجمعة والجماعة في كافة مساجد الجمهورية باضافة صيغة “الصلاة في بيوتكم” مرتين بعد الانتهاء من صيغة الأذان المعروفة كاملة.

وقد وجهت المفتشية العامة للوزارة تعليمة الى مديري القطاع الولائيين ومن خلالها الى أئمة المساجد تدعوهم الى الالتزام بتعليمات الوزارة وكل ما خرجت به لجنة الفتوى للوزارة التي اجتمعت مرتين.

وأصدرت فتاوى شرعية ونصائح للحد من انتشار فيروس “كورونا”، وذلك من خلال اضافة هذه العبارة “الصلاة في بيوتكم” مرتين بعد الإنتهاء من صيغة الأذان المعروفة كاملة بداية ثلاة ظهر اليوم.