هذا ما قررته محكمة العدل الأوروبية بشأن تأشيرات شنغن المرفوضة

اتخذت محكمة العدل الأوروبية قرارا، بخصوص تأشيرات شنغن المرفوضة، في أعقاب شكويين من قبل رعايا أجانب ضد وزارة الخارجية الهولندية.

وحسبما أفاد موقع SchengenVisaInfo الإلكتروني، اليوم الأربعاء، سيتعين على الدول الأوروبية الآن شرح رفضها لإصدار تأشيرة شنغن.

وتم فرض هذه السياسة الجديدة في أعقاب قرار من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU).

وقرر القضاة أن الدول الأوروبية التي ترفض طلب التأشيرة، يجب أن تبلغ مقدم الطلب أن هذا الرفض كان بدافع رفض تأشيرة سابق.

ويجب على الدولة العضو التي تتبنى قرارًا برفض التأشيرة أن تشير إلى هوية الدولة العضو المعنية والأسباب المحددة للرفض.

وتكون مصحوبة عند الاقتضاء بأسباب هذا الاعتراض، حكمت CJEU في هيئة مؤلفة من ثلاثة عشر قاضيًا.

وتم اتخاذ قرار محكمة العدل الأوروبية في أعقاب شكويين من قبل رعايا أجانب ضد وزارة الخارجية الهولندية.