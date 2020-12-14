هذا ما قاله وزير النقل حول عودة النقل البري بين الولايات وفتح الخطوط الجوية الخارجية

أكد وزير النقل، لزهر هاني، اليوم الإثنين، أن قرار عودة النقل البري بين الولايات وفتح الخطوط الجوية الخارجية يعود للسلطات العليا للبلاد.

وأوضح الوزير لدى نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة، أن عودة النقل وفتح الخطوط الجوية الخارجية، سيتم بعد استشارة اللجنة العلمية لمتابعة ورصد تفشي فيروس كورونا في الجزائر.

وأشار الوزير في السياق ذاته، إلى أنه لا يمكن لوزارة النقل الخوض في هذا الأمر دون قرار من السلطات العليا .

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