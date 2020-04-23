هذا ما قاله نور الدين داودي بعد تنصيبه على رأس وكالة النفط الأخبار المميزة

شكر الرئيس الجديد لوكالة النفط، نور الدين داودي، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على الثقة التي وضعها في شخصه.

وأكد داودي انه سيحرص على توظيف خبرته المكتسبة لأكثر من 30 سنة في ميدان البحث والاستكشاف.

وأضاف “هذه التجربة والخبرة سمحت لي بمعرفة التحديات التي يواجهها قطاع المحروقات حاليا ومستقبلا”.

وأوضح داودي أن الوكالة عرفت كيف تجمع بين المعرفة والاتقان في تثمين وتطوير المناجم، وبفضل تكاثف الجهود سيتم رص استراتيجية، ترتكز على تشجيع الاستثمارات في نشاطات المنبع الذي يعتبر الحلقة الاهم في قطاع المحروقات.

كما يعمل على تثمين المجال المنجمي من خلال تعزيز وزيادة عدد مشاريع الاستكشاف والتطوير، سواء مع سونطراك او مع الشركاء الاجانب، لزيادة احتياطاتنا من المحروقات، وضمان الامن الطاقوي للبلاد.

كما ترتكز استراتيجية وكالة النفط على تجديد الشراكة الهادفة في نشاطات الاستكشاف والانتاج من خلال المناقصات التنافسية وكذا المفاوضات المباشرة، وعلى اساس معايير تقييم مؤهلات محددة على نحو المنصوص عليه في اطار القانون الجديد.

بالاضافة الى تسيير وتحيين بنك المعطيات الخاصة بالمجال المنجمي الوطني، والذي يعتبر الاولية للوكالة الوطنية لتثمين المحروقات.

كما سيعمل على اثراء قاعدة البيانات العالية الجودة بصفة مستمرة، حيث ينبغي لهذه المهمة ان تشمل بيانات الاستكشاف وتلك المتعلقة بالحقول قيد الاستغلال من طرف سونطراك وحدها او بشراكة.

وفي هذا الصدد- يضيف داودي- فإن استخدام أساليب الرقمنة والتكنولوجيات الجديدة، ستمكننا من تحقيق النتائج المتوقعة