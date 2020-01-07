هذا ما قاله جاوش اوغلو للرئيس تبون خلال لقائهما

كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عن مضامين حديثه ولقائه مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية التركي إنه استغل فرصة لقائه مع الرئيس تبون، لينقل له تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح أوغلو في تغريدة على حسابه في تويتر، إن تركيا تعتزم رفع مستوى التعاون مع الجزائر، إلى مستوى المجلس الاستراتيجي.

وقال أوغلو إن بلده ستتعاون مع الجزائر على أساس المصالح المشتركة، بشأن القضايا الإقليمية، وخاصة الأزمة الليبية.

وفي تغريدة أخرى، تحدث وزير الخارجية التركي عن محاور لقائه بالوزير الأول عبد العزيز جراد.

وفي هذا الإطار، قال أوغلو إنه قام بتهنئة جراد على مهمته الجديدة.

وقال مسؤول الدبلوماسية التركية إن الاستثمارات التركية في الجزائر تحتل المرتبة الأولى بقيمة 3.5 مليار دولار، مضيفا أن هذا الرقم سيرتفع أكثر.

وتعهد المسؤول التركي بتطوير التعاون مع الجزائر في مجالات الثقافة والسياحة والأرشيف.