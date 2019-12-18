هذا ما سيقوله الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون غدا

يؤدي غدا، رئيس الجمهورية المنتخب، عبد المجيد تبون، اليمين الدستورية، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، بحضور كبار الشخصيات ورؤساء مختلف هيئات الدولة.

وحددت المادة 90 من الدستور، نص القسم التي سيؤديها الرئيس الجديد والتي سيقول فيها: “بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، أُقسم باللّه العليّ العظيم، أن أحترم الدّين الإسلاميّ وأمجّده.

وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمراريّة الدّولة، وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العاديّ للمؤسّسات والنّظام الدّستوريّ، وأسعى من أجل تدعيم المسار الدّيمقراطيّ، وأحترم حرّيّة اختيار الشّعب، ومؤسّسات الجمهوريّة وقوانينها.

وأحافظ على سلامة التّراب الوطنيّ، ووحدة الشّعب والأمّة، وأحمي الحرّيّات والحقوق الأساسيّة للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشّعب وازدهاره، وأسعى بكلّ قواي في سبيل تحقيق المثُل العليا للعدالة والحرّيّة والسّلم في العالم. واللّه على ما أقول شهيد”.

ووفقا للمادة 89 من القانون الأسمى في البلاد، فإن مراسيم تأدية اليمين الدستورية، ينبغي أن تكون أمام الشعب، بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة. ولذلك، يقول الخبير في القانون الدستوري علاوة العايب، فستكون المراسيم منقولة عبر كافة القنوات العمومية عبر بث مباشر من مركز المؤتمرات.