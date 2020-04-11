هذا ما ستجنيه الجزائر من اتفاق “أوبك+” الأخير

* سعر النفط سيصل سقف 68 دولار في جوان القادم

حاوره:وداد الحاج

كيف تمكنت الجزائر ودمعها دول أوبك+ من التوصل لاتفاق يحول دون مزيد من الانهيارات في سعر النفط و الذي تم في ظل بوادر كساد اقتصادي غير مسبوق بسبب تفشي فيروس كورونا فضلا عن النتائج الوخيمة التي أسفرت سابقا في الاجتماع ما قبل الأخير هذا حيث انتهى من دون التوصّل إلى اتفاق، بعد رفض روسيا مقترح تعميق خفض الإنتاج بنحو 1.5 مليون برميل، لمواجهة تأثير فيروس كورونا في انخفاض الطلب العالمي في هذا الحوار يفصل الخبير الاقتصادي و الدكتور بجامعة تيسمسيلت مختار علالي في هذا الحوار الذي أجرته معه يومية الوسط.

ما سبب كل هذا الاحتقان الحاصل في سوق النفط؟

روسيا كانت في حرب خفية في مجال تخفيض الإنتاج مع السعودية بالخصوص بعد قرارات أرامكو السعودية برفع الإنتاج ، بالرغم من المكاسب التي تحققت بالاتفاق الذي تم في ديسمبر الماضي والذي عمّق خفض الإنتاج بنحو 500 ألف برميل ليصبح 1.7 مليون برميل حتى نهاية الربع الأول من 2020، ما يعني أنه لو حدث اتفاق بين روسيا والأوبك في الاجتماع السابق كان سيرتفع خفض الإنتاج إلى 3.2 مليون برميل يومياً، ما يمثل 3.2 في المائة من المعروض العالمي للنفط، بعدما حققت انجازا ا كبيرا لما خفّضت “أوبك” الإمدادات بمثل هذا القدر قبل 12 عاماً، عندما قلّصت الإنتاج إلى 4.2 مليون برميل يومياً في مواجهة تباطؤ الطلب بفعل الأزمة المالية العالمية في 2008.

لكن، كان المقترح الذي عرض في الاجتماع السابق قد عارضته روسيا وكازاخستان، وهما من أعضاء “أوبك +” أي أوبك وبعض المنتجين المستقلين بزعامة روسيا ، مما أدى إلى إلى انهيار التعاون .

كيف أثر فيروس كورونا في السوق النفطية في ظل تجاذبات المنتجين الكبار؟

بعد ظهور فيروس كورونا وانتشاره في العالم أثر في الاقتصاد العالمي بدرجة كبيرة حيث فرض عليها غلق المؤسسات المنتجة لتقليل التجمعات العمالية للوقاية من انتشار الوباء مما خفض الطلب العالمي على النفط وهذا ما تسبب في فقدان خام برنت نحو ثلث قيمته منذ بداية عام 2020، إذ هوى إلى مستوى 47 دولاراً للبرميل، ثم نزل إلى 25دولار للبرميل مما وضع الدول المعتمدة على النفط في بناء اقتصادها تحت ضغط كبير على شاكلة الجزائر ، كما جعل كثيراً من شركات النفط الصخري وشركات طاقة أخرى بالولايات المتحدة في أزمة شديدة وهذا هدف روسيا الاستراتيجي في تلك الفترة .

ماذا عن آلية اتخاذ القرار والتوصل لاتفاق و الدور السعودي ؟

هذا الأمر جعل شركة أرامكو السعودية ترجئ قرار إعلان أسعار البيع الرسمية لخاماتها لشهر أفريل 2020 إلى ما بعد اجتماع (أوبك) وحلفائها، إذ كان من المتوقّع أن تعلن أسعارها الرسمية للخام في الخامس من كل شهر والذي كان مقررا لها أن تخفض الأسعار إلا أن الأسواق أظهرت بان المملكة السعودية ستتأثر حتما بانهيار الأسعار مع غلق مواسم العمرة وتأكد أن موسم الحج كذلك لن يكون هذا العام مما يؤثر حتما على ميزانياتها فحاولت السعودية مع حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية تسطير إستراتيجية لرفع أسعار النفط في ظل انتشار وباء كورونا العالمي وإمكانية انهيار الاقتصاد العالمي الذي قد يتسبب في شلل عالمي للمؤسسات الاقتصادية ووقف تمويل العمليات الإستراتيجية بما فيها مكافحة الوباء المنتشر بسرعة مما قد يسبب انهيار الأنظمة الحاكمة وموت الملايين جراء الوباء والفوضى الممكنة الوقوع .

لو تضعنا في صورة الأثر المباشر لكوفيد 19 على الاقتصاد العالمي؟

انطلاقا من النتائج الكارثية لوباء كورونا الذي أدى إلى انهيار اقتصادي وغلق المؤسسات المنتجة بداية من الاقتصاد الصيني الى الأوروبي والأمريكي ثم بداية القرصنة في حرب الكمامات ، أفرز ضرورة إصلاح الاقتصاد العالمي بخطوات جبارة نحو رفع سعر النفط ، وكذا محاولة تجاوز المرحلة بأقل الأضرار لإعطاء أمل في انطلاقة جديدة للاقتصاد العالمي لاسيما بعد تعافي الصين من الوباء وإعادة بعث نشاط مؤسساتها المنتجة مما يرفع من الطلب كما أن جانب آخر في ظروف انهيار سعر النفط والضرر الذي أصاب الاقتصاد العالمي بكل الدول ، رأت الدول الكبرى لاسيما روسيا وأمريكا أنه لابد من رفع سعر النفط عن طريق خفض الإنتاج بكمية كبيرة حتى ترتفع الأسعار وتكون مساعدة للدول المنتجة حتى لا تفكر في التوجه نحو التنوع الاقتصادي فتتأثر مؤسسات الدول الكبرى بعد تعافي اقتصادياتها من مرحلة كورونا ، فتجد الدول المنتجة للنفط أنها حققت قاعدة الإنتاج المحلي خاصة الغذاء والحاجيات الضرورية ، فتنخفض واردات الدول النفطية من السلع التي كانت تنتج في الدول الصناعية ، ولهذا حاولت هذه الدول تدارك ذلك بتخفيض الإنتاج النفطي عبر اتفاق أمريكا مع السعودية لإحداث تقارب مع روسيا للاتفاق بذلك وهذا الذي حدث كإنجاز عظيم بتخفيض 10 مليون برميل يوميا حيث يسري لمدة شهرين وربما سيمدد مستقبلا حسب تطورات تّأثر الاقتصاد العالمي .

خاصة بعدما كانت الشركات الأميركية تستخرج كميات قياسية من النفط، بدأ إنتاجها يتراجع مع انهيار الأسعار، فبلغ 12.4 مليون برميل في اليوم بالمقارنة مع 13 مليون برميل قبل أسابيع قليلة. ومن المتوقع ألا يتخطى 11.8 مليون برميل في اليوم كمعدل سنوي، وفق آخر تقديرات صدرت عن الوكالة الأميركية للمعلومات حول الطاقة، وترغم قدرات تخزين الخام التي تكاد تصل إلى أقصى حدها الدول المنتجة على الحد من إنتاجها.

الاتفاق المتوصل إليه يوحي أن هناك “رؤية الإستراتيجية” أطرت المخرجات المتوصل إليها؟

إن هذا الاتفاق تاريخي لمنتجي النفط بتخفيض الإنتاج ب10مليون برميل بين 01ماي إلى غاية30جوان سيرتفع السعر بداية من اليوم ليصل غدا إلى 38دولار ثم 40 دولار إلى أن يصل في بداية ماي الى45دولار ثم68 دولار منتصف شهر جوان حيث نكون قد تجاوزنا وباء كورونا بتغيير تعاملاتنا والعودة إلى الأخوة والمحبة لبناء مجتمع متماسك ، والنفط للعلم نحن نعمل بنظام العقود الآجلة ، سيكون لذلك أثر مالي ايجابي على ميزانية الدولة ، وهذا ما سيساعد على تكوين احتياطي للعملة الصعبة وكذا إعادة بعض المشاريع الإستراتيجية لاسيما في مجالي الصحة والتعليم كما يجب توجيه مداخيل النفط نحو المشاريع المنتجة التي تخلق قيمة مضافة ، والاعتماد على تسييرها بطريقة سليمة لفتح استثمارات واعدة في استغلال النشاطات الحيوية خاصة استغلال المناجم والمعادن الثمينة مع تطوير الفلاحة الصحراوية ، كما نتمنى الإبقاء على سياسة التقشف على الجميع وتخفيض عدد الوزارات الى11وزارة ، ومتابعة محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة داخليا وخارجيا ، مع تعديل الدستور و إجراء انتخابات محلية وتشريعية قبل نهاية السنة، لبناء دولة الحق والقانون بناءا على متطلبات الوضع ومطالب الشعب وفق الدين الإسلامي ووحدة الوطن والشعب بعيدا عن التنابز والتشاحن والفرقة، ستكون سنة2021سنة التفوق الجزائري في بناء الدولة العصرية ورفع الشعب من درجة الوعي في تغيير سلوكياته للتوجه نحو إقامة الحكم الراشد ، لان سنة2022 لن تقبل إلا بتواجد المجتمعات المتماسكة والدول العصرية القوية، فهي سنة فاصلة في الحياة البشرية وفيها حرب تنهي التكنولوجيا ، فأنا لست مطلعا على شيء ولكن هي رؤية إستراتيجية خاصة.