هذا ما حدث في 17 رمضان

شهد شهر رمضان الكريم على مر العصور الكثير من الأحداث التي كان لها تأثيرها على التاريخ الإنساني، ففي مثل هذا اليوم، وقعت أحداث كثيرة غيّرت ملامح التاريخ الإسلامي القديم والحديث.

في 17 رمضان 2هـ، حدثت معركة بدر بين المسلمين بقيادة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم.

في 17 رمضان 2هـ، توفيت السيدة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم.

في 17 رمضان 40 هـ، استشهد الإمام على بن أبى طالب، رابع الخلفاء الراشدين، الذى أسلم مبكرًا، وشهد الغزوات مع النبى صلى الله عليه وسلم، وتزوج ابنته فاطمة.

في 17 رمضان 223 هـ، انتصر المسلمون على الدولة البيزنطية في معركة عمورية بقيادة الخليفة المعتصم العباسى.

فى 17 رمضان عام 709هـ، تنازل السلطان بيبرس عن عرش مصر، بعد مرور عام ونصف على حكمه

حدث في مثل هذا اليوم… #غزوة_بدر اول معركة في الإسلام

وقعت بين المسلمين وكفّار قريش، في 17 من شهر #رمضان المبارك في العام الثاني للهجرة ، إذ كان عدد المسلمين حوالي 314 مقاتل في حين كان عدد المقاتلين كفّار قريش حوالي 1000 مقاتل.

تولّى قيادة المعركة في صفوف المسلمين رسول الإسلام #محمّد عليه لصلاة و السلام وحمزة بن عبد المطّلب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ؛ وتولّى قيادة صفوف المشركين أبو جهل وعتبة بن ربيعة وأميّة بن خلف, وقعت غزوة بدر في منطقة بدر التي تشتهر بوجود الآبار , وسُمّيت هذه الغزوة باسم غزوة بدر نسبة إلى مكان وقوعها.

أنزل الله ملائكته لمؤازرة المسلمين وتثبيتهم لقوله تعالى:” وأَعِدّوا لَهم ما استَطَعتُم مِن قُوّةٍ وَ مِن رِباطِ الخَيلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوّ اللهِ وَعَدُوّكُم وآخرين مِن دونِهِم لا تَعلَمونَهُم الله يَعلَمُهم وما تُنفِقوا مِن شَيءٍ في سبيلِ الله يُوَفّ إليكُم وأنتُم لا تُظلمون” صدق الله العظيم.