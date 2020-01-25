هذا ما تغير في الجزائر بعد سقوط بوتفليقة

أدرج التقرير السنوي الذي تعده مجلة إيكونوميست البريطانية، عن واقع الديمقراطية و مؤشراتها على المستوى العالمي، الجزائر في خانة النظم الديمقراطية الهجينة، بعدما كانت في خانة النظم الاستبدادية وذلك على إثر استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وسقوط مشروع العهدة الخامسة .

وحسب ذات التقرير، تمكنت الجزائر من تحسين ترتيبها العالمي في هذا التصنيف، واحتلت المركز 113 عالميا، من بين 167 بلدا شملها تصنيف الديمقراطية، حيث انتقلت من المرتبة 126 التي احتلتها العام الماضي مع تسجيل تحسن كذلك في تصنيف نظام حكمها، الذي انتقل من الاستبدادي في سنة 2018 إلى هجين حاليا، وذلك بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي وسقوط مشروع العهدة الخامسة الذي دافع عنه محيطه الفاسد وأسقطه الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري الفارط

ويوضح تقرير وحدة الاستخبارات الاقتصادية البريطانية “إيكونوميست” الرائدة عالميا في الاستشارة والأبحاث والتحليلات أن الجزائر بمعية عديد البلدان الإفريقية تمكنت من تحسين موقعها في مؤشر الديمقراطية العالمي للعام 2019 حيث تحصلت على نقطة نهائية بـ4.01، ورفعت ترتيبها إلى 113 عالميا من مجموع 167 بلدا في العالم شملها المسح، مع التحسين كذلك من طبيعة نظامها في الحكم، الذي انتقل من النظام الاستبدادي في التصنيفات السابقة إلى النظام الهجين في التصنيف الخاص بالعام 2019 مشيرا إلى أن الجزائر سجلت تنقيط بـ3.08 نقطة في مؤشر العملية الانتخابية والتعددية، و2.86 نقطة في مؤشر أداء الحكومة تنقيط بـ5.00 في مؤشر المشاركة السياسية والثقافة السياسية، وتنقيط بـ4.12 في مؤشر الحريات المدنية.

باية ع