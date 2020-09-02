هذا رد وزير التعليم العالي عن ملف سكنات الأساتذة الجامعيين

التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أمس الثلاثاء، مسؤولي الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وحسب بيان الوزارة، فقد التقى بن زيان بمسؤولي الاتحادية، كممثلين لفئات الأساتذة الباحثين ونقابة الباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث.

وتناول اللقاء العديد من الانشغالات المهنية والاجتماعية التي يعرفها القطاع، أبرزها الشراكة والحوار بالمؤسسات الجامعية والبحثية والهيئات العلمية ومخابر البحث.

وشكل اللقاء فرصة لطرح ملف المسار المهني للأستاذ الباحث والباحث الدائم ومستخدمي دعم البحث وكذا الخدمات الاجتماعية، بالإضافة لملف السكن.

وبخصوص هذا الملف، تحدث مسؤولو الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن معاناة الأستاذ الجامعي بسبب عدم الحصول على سكن.

وطالب المسؤولون باستكمال المشاريع الخاصة بأساتذة التعليم العالي، التي لاتزال في طور الإنجاز، إلى جانب رفع التجميد عن مشاريع أخرى.

وكشف الوزير وجود اتصالات بخصوص الملف، متعهدا بالعمل على استكمال المشاريع قيد الانجاز ليستفيد منها الاساتذة في انتظار انجاز الباقي.

وجدد بن زيان استعداد الوزارة لترسيخ ثقافة الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين وكل الفاعلين لطرح الانشغالات وإيجاد الحلول اللازمة لها.