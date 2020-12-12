هذا سبب تأخر تأهيل الطريق الوطني رقم 01

الحصة المبرمجة للتوزيع من السكنات شحيحة

قال المندوب المحلي لوسيط الجمهورية بتمنراست،أن الولاية بحاجة لتوحيد جهود الجميع للنهوض بواقع وآفاق التنمية ومن ثم تفكيك التراكمات المتوارثة انطلاقا من الوضعية الكارثية للطريق الوطني رقم 01.

أكد دحمان حمزة المندوب المحلي لوسيط الجمهورية بتمنراست ، في تصريح صحفي خص به يومية “الوسط “، أن من بين الأسباب التي تقف خلف التأخر الكبير في ترميم وتأهيل الطريق الوطني رقم 1 وشطره الربط بين عين صالح وتمنراست ومسافته الممتدة 700 كلم ، ناتجة عن غياب مصداقية في العمل ، مضيفا في ذات الصدد أنه حان الوقت لإعادة النظر في الأموال المرصودة له كما أنه تم إحياء شركات وطنية ميتة على على حسابنا مع مقاولين خارج الولاية كما أن الصفقات تعطى على مستوى الوزارة مع مؤسسات الوطنية يجب أن تكون النية الصادقة في العمل وبالمعايير العالمية. كما أنه يوجد لدينا مقاولين محلين قادرين على إنجازه نظراً لخبرتهم وعلمهم بتضاريس المنطقة . كما أنه يوجد تقصير ولا مبالاة من الجميع وسيتحملون المسؤولية .

من جهة ثانية قال دحمان حمزة أنه بناء على المعلومات الواردة إليهم فيما يخص توزيع المسكنات فقد أوضح أن طلبات السكن تفوق عدد الحصة المبرمحة للتوزيع من خلال اللجنة المعدة لذلك في التحقيقات المتعلقة بتوزيع السكنات الاجتماعية كما أن دراسة الملفات تمت في ظرف قياسي لا يقل عن 15 يوم مقارنة بالعدد الهائل الذي يفوق طلبات السكن المسجلة و المقدرة بأكثر من 10700 طلب وعليه تفادياً للاحتقان والغليان في الجبهة الاجتماعية التي لا نتوقع تداعياتها من جراء هذا التقسيم الذي سينعكس سلبا على تماسك وإنسجام النسيج الاجتماعي لسكان الولاية يرى نفس المتحدث أنه بات من الضروري أخد كامل المهلة القانونية الكفيلة بالدراسة الفعلية لكل ملف مراعاة خصوصية المنطقة في التنوع الإجتماعي لسكان البلدية تجنباً لما جرت عليه العادات السابقة، مراعاة مكونات المجتمع العائلات.. الألقاب.. الأحياء السكنية، الأقدمية للملف ذوي الاحتياجات الخاصة دون نسيان حصة الشباب الأقل من 35 سنة.

شيخ مدقن