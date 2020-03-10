هدفنا تغطية أكبر فئة معنية اجتماعيا

استفادة عمال الصيد البحري من الشباك المتنقل

أوضح مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ، محفوظ إدريس في تصريح خص به يومية “الوسط ” عن انطلاق أول عملية للشباك متنقل ، الخاصة بالحملة التحسيسية الإعلامية والتي ستدوم إلى غاية 31 من نفس الشهر خيث ستأخذ على عاتقها مختلف الفئات وتخص في بداية الأمر فئة الصيادين والبحارين وربان السفن على مستوى سماكة وميناء الجزائر ، مضيفا أن هذه العملية جاءت طبقا لتعليمات وزارة العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الغير الأجراء .

العملية الثانية تخص كل بلديات العاصمة

في ذات السياق كشف مدير كناص لـ “الوسط “عن تنظيم عملية ثانية تخص كل بلديات الجزائر العاصمة وهذا عن طريق التوجه إلى الأحياء المعزولة، وبالتالي فكنا من قبل في وكالاتنا واليوم خرجنا للشارع وإلى الأحياء من أجل تغطية أكبر فئة معنية اجتماعيا ، مشيرا أن هناك فئات معنية لكنها لا تملك بطاقة الشفاء ، لذا فالكناص والكاسنونس ي تقترب منهم بغرض مساعدتهم لمعرفة حقوقهم وواجباتهم ،كما أن هذا النشاط سيستمر إلى غاية نهاية السنة وفق برنامج شهري مسطر من طرف الصندوقان وهذا من أجل التنقل إلى المناطق النائية بالجزائر العاصمة للتقرب والتكفل بالفئات الأخرى من المواطنين.

تعزيز الخدمة العمومية والتقرب من المواطن

ويتمثل الهدف الأساسي من خلال هذه المبادرة المشتركة هو تعزيز الخدمة العمومية والتقرب من المواطن من أجل التكفل بانشغالاته ولهذا فلقد تم اختيار شعار” من أجل خدمة عمومية نوعية ، الضمان الاجتماعي يتقرب منكم ويرافقكم ” والتي تدخل في إطار تجسيد الخدمة المشتركة بين كناص وكاسنوس ، كما أن الشباك المتنقل نشاط عرفته كاسنوس منذ أوت 2019 كمبادرة قيمة وناجحة انتهجها الصندوق وذلك بانتقاله إلى جميع الأماكن المعزولة من أجل التقرب من المواطن وتمكينه الحصول على حقوقه مع تمكنه من الاستفادة من التغطية الاجتماعية .

وضع شباك موحد على مستوى سماكة الجزائر

ولقد تعمد الصندوقان في هذه المبادرة بوضع شباك موحد على مستوى سماكة الجزائر، من أجل التقرب من عمال الصيد البحري ، وعليه فلقد حدد المرسوم التنفيذي رقم 13- 201 المؤرخ في 21 ماي 2013 أسس ونسبة اشتراك التي يعتمدها المستخدمون والأداءات التي يستفيد منها الملاحون المبحرون على متن سفن وبواخر الصيد التجاري المأجرون بالحصة وتنشط هذا الشباك المتنقل إطارات تابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الغير الأجراء ولقد أسندت له عدة مهام كاستقبال ملفات الترقيم الخاصة بأرباب العمل وترقيم الأجراء والتصريح ودفع الاشتراكات عبر بوابة التصريح عن بعد ومنح شهادة التحيين وشهادة الانتساب وعدم الانتساب وشهادة الأحقية في الأداءات ، إضافة لاستقبال الطعون ومنح كلمة الشر للمؤمن لهم اجتماعيا للولوج لفضاء الهناء مع استقبال طلبات بطاقة الشفاء حيث تهدف هذه الخدمة إلى ضمان التواصل المباشر مع أرباب العمل والمؤمن لهم اجتماعيا قصد إعطائهم الشروحات الخاصة بالامتيازات التي يمنحها لهم الضمان الاجتماعي كالأداءات العينية والنقدية والتأمين عن حوادث العمل والأمراض المهنية والتأمين عن العجز والحصول على بطاقة الشفاء .

تحديد نسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي

حدد قانون الضمان الاجتماعي أسس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي تستفيد منها فئة المستخدمون المبحرون على سفن وبواخر الصيد التجاري المأجرون بالحصة باعتبارها من الفئات الشبه المأجورة من المؤمنين لهم اجتماعيا ، حيث يقسم أساس ونسبة اشتراك الضمان الاجتماعي وبالتالي فمستخدمي قيادة السفينة والباخرة ومجهز السفينة المبحر ، وعليه فلقد تم تحديد مبلغ الأجر بالحصة دون أن يقل عن مبلغ الأساس عن 03 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون ولا يفوق 8 مرات من هذا الأجر ، وفيما يخص مستخدمي تسيير الماكنات ، وقدر مبلغ الأجر بالحصة دون أن يقل عن مبلغ الأساس عن 02 مرتين الأجر الوطني الأدنى المضمون ولا يفوق 06 مرات هذا الأجر ، أما بالنسبة للمستخدمين الأخريين على سطح السفينة والباخرة ومستخدمو الخدمة العمومية وتم تحديد مبلغ الأجر بالحصة دون أن يقل عن مبلغ الأساس عن 01.05 مرة ونصف الأجر الوطني الأدنى المضمون ولا يفوق 03 مرات هذا الأجر .

حكيم مالك