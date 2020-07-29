هامل يتهم اللواء غالي بلقصير بالتآمر عليه

*محيطون ببوتفليقة طلبوا مني تنفيذ أمور خطيرة

* سعيد بوتفليقة أحالني على التقاعد بصفة غير دستورية

كشف المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل المتابع رفقة عائلته في تهم فساد ثقيلة لمحكمة استئناف مجلس قضاء الجزائر أن الملف القضائي المتابع فيه ماهو إلا مؤامرة ضده من طرف القائد السابق للدرك الوطني الغالي بلقصير ، كما نفى أن يكون الوزيران الأولان السابقين نور الدين بدوي وعبد المالك سلال قد تدخلا من اجل حصوله على أوعية عقارية بولاية تيبازة كما صرح لأول مرة أن شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة أحاله على التقاعد بمكالمة هاتفية.

فخلال اليوم الأول من استئناف هذه القضية التي فصلت فيها محكمة سيدي أمحمد يوم الفاتح أفريل السابق أنكر المدير العام للأمن الوطني كل التهم المنسوبة إليه حيث كذب امتلاكه 168 حساب بنكي ،و 25 قرار استفادة مابين شقق وعقارات مبرزا أن هذا الأمر مضخم ودوافعه سياسية محضة كما اعترف أن العصابة أي محيط ونظام حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة طلبوا منه تنفيذ أمور خطيرة لكني—كما أضاف — رفضت ودفعت الثمن غاليا مشيرا إلى أن عقب تصريحه للصحافة عن الفساد كانت شرارة بداية الهجوم والحملة الشرسة عليه وعلى عائلته.

كما كشف المتهم أن بعض الجهات منهم القائد السابق للدرك الوطني غالي بلقصير نفذ مخطط تصفية حسابات ضده وضد أبنائه بملف وصفه بالمفبرك وذلك بسبب قيام جهاز الشرطة تحت قيادة المتهم آنذاك بالتحقيق مع طلبت نجل بلقصير الذي رغب بالزواج مع ابنة أخ الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وفي رده على الأسئلة الخاصة بتبييض الأموال المتابع فيه أيضا نفى هامل هذه التهم وعن الممتلكات العقارية المسجلة باسمه واسم عائلته كشف انه اشترى سكن في بير الجير وسكن في حيدرة حصل بشأنه على موافقة وزير الداخلية آنذاك دحو ولد قابلية كما اعترف بحيازته على قطعة أرض باسطاوالي منذ 20 سنة وأرض عائلية بولاية تلسمان كما صرح انه علاقته بالوزراء السابقين والولاة هي علاقات احترام متبادل ولم يطلب يوما أي امتيازات منهم أما بخصوص تدخل الوزيران الأولان السابقين عبد المالك سلال للحصول على عقار بولاية تيبازة صرح هامل أن قائد الدرك الوطني السابق منح وزير العدل السابق الطيب لوح بمعلومات علی أساس أنه هناك تلاعب بالأراضي الفلاحية وقد كتب لوح لمصالح رئاسة الجمهورية التي كتبت بدورها للوزير الأول عبد المالك سلال بشان إلغاء منح الأراضي.

سعيد بوتفليقة أحالني على التقاعد بمكالمة هاتفية

كما كشف المدير العام السابق للأمن الوطني أن شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة أحاله على التقاعد بواسطة الهاتف وبطريقة غير دستورية مستغلا بذلك كما قال مرض رئيس الجمهورية السابق مبرزا أنه لما حاول الاستفسار عن دوافع إقالته طلب منه سعيد بوتفليقة تقديم طعن مكتوب.

باية ع