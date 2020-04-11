هاشتاغ “اتصلات الجزائر وكيلكم ربي ” تعزو مواثع التواصل الاجتماعي فيسبوك

انشتر هاشتاغ #إتصالات_الجزائر_وكيلكم_ربي في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث عبر الجزائريون عن غضبهم و سخطهم الشديدن تجاه إتصالات الجزائر التي وصفتها بأنها لا تقدم خدمة الإنترنت كما تعد و يقولون انها حبر على ورق و إعلانات لا أساس لها من الصحة حسب قول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث شهد هذا الاسبوع تراجع خيالي لسرعة الانترنت خصوصا في الليل ، حيث قال العديد من متصفحي الإنترنت الجزائرين ان الانترنت التي تصلهم إلى المنزل ليست نفس سرعة التدفق التي من المفترض أن تصلهم حيث يلجأ معظمهم إلى موقع في الانترنت لقياس سرعة تدفق الانترنت التي وجدوها ضعيفة جدا بلمقارنة بما يدفعون المال من أجل الحصول عليه ، هذا من جهة من جهة أخرى تكلم البعض عن انقطاع الانترنت و عدم تمديد المدة لمدة أربعة أيام كما نشرت شركة اتصالات الجزائر في بيان لها ، متسائلين عن ماذا يحدث ؟

مطالبين من اتصالات الجزائر تفسير ما يحدث و تدارك الوضع لاسيما أنهم بأمس الحاجة الانترنت في هذا الوقت بذات فمنهم من يستخدمها للعمل و منهم من يستخدمها للتواصل مع أقاربه وعائلته التي حرمهم الحجر الصحي من زياترتها ،

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