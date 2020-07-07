نيابة محكمة عين بسام تكشف ملابسات مقتل المحامية

أصدرت نيابة محكمة عين بسام بالبويرة، بيانا يتعلق بوفاة المحامية طرافي ياسمين أمس الإثنين.

وجاء في البيان أنه تم إخطار نيابة الجمهورية بالواقعة مساء أمس من طرف الضبطية القضائية “الدرك الوطني عين بسام”، بتحويل جثة الضحية وكذا الشخص المدعو “ك .ع” إلى المستشفى المحلي وقد فارقت الحياة .

وأضافت النيابة، إن المدعو “ك.ع”، أصيب على مستوى الرأس وهو في حالة شبه غيبوبة بعد تعرضه مع الضحية للإعتداء.

وتابع البيان، أن الضحيتين كانتا وقت تحويلهما إلى المستشفى على متن سيارة من نوع “فيات فيورينو”، متوقفة على حافة الطريق الرابط بين عين بسام وبئر غبالو.

وكشفت النيابة، أن التحريات الأولية مكنت قبل منتصف الليل من نفس اليوم، من توقيف 3 أشخاص مشكوك في ضلوعهم في الواقعة، ويتعلق الأمر بكل من:

“ص.ص.ح” البالغ من العمر 29 سنة، و”ع.أ” البالغ من العمر 32 سنة، و”ع.م.ي” البالغ من العمر 23 سنة.

وأوضح البيان، أنه قد تم تحويل الضحية “ك.ع”، إلى مستشفى الجزائر العاصمة لإجراء فحوصات معمقة.

وأمرت نيابة الجمهورية، بتشريح جثة المرحومة لتحديد أسباب وظروف الوفاة.

وأكدت ذات الهيئة، أن التحريات متواصلة للكشف عن أسباب وملابسات الواقعة، بمتابعة من نيابة الجمهورية.