نور الدين زكري: استقلت بسبب إصابة عائلتي بكورونا 

أكد المدرب الجزائري نور الدين زكري، في أول تصريح له بعد إستقالته، أول أمس الإثنين، من الإشراف على نادي ضمك السعودي، بأن قراره جاء بسبب ضغوط نفسية.

وقال زكري لصحيفة الرياض اليوم الثلاثاء: “السبب الفعلي لقرار الإستقالة هو إصابة زوجتي وبناتي الثلاث بفيروس كورونا في مدينة ميلانو الإيطالية، وتعرض والدي لوعكة صحية صعبة”.

وأضاف: “هذه الأمور سببت انعكاسا سلبيا على نفسيتي في الفترة الأخيرة”.

وأكد: “لم أكن أرغب ترك ضمك في هذا التوقيت، رغم أن الوضع الفني والأسماء الموجودة والجانب المادي لا يسمح بالنجاح، إلا أنني كنت أضغط على نفسي تقديرا لرجالات النادي”.

وأنهى نادي ضمك السعودي، عقده مع المدرب الجزائري نور الدين زكري بالتراضي والذي يشرف عليه منذ الموسم الماضي، وهذا بسبب سوء النتائج.

وقال النادي على التويتر: “إدارة النادي والمدرب قامو بإنهاء العقد بالتراضي وذلك تقديرا لطلبه السابق بالرحيل في ظل تمسك الادارة به لنهاية الموسم ولظروف والده وأسرته الصحية متمنيا له دوام التوفيق”.

وأضاف: “إتفقت إدارة نادي ضمك برئاسة صالح أبو نخاع، مع المدرب الكرواتي ” كريشمير ريزتش” مدرب فئة الشباب لتوليه مهام تدريب الفريق الأول خلفًا للجزائري نور الدين زكري”.

وكانت مصادر صحفية قد أرجعت سبب استقالة زكري إلى تصريحاته النارية مؤخرا، بعدما أبدى استياءه الشديد من مستوى التحكيم منذ بداية الدوري، حيث انتقد الحكم السعوي تركي الخضير، الذي أدارة مباراة فريقه السابقة أمام الفتح .

ويطلق المتابعون للدوري السعودي على زكري لقب “مورينيو العرب”، بسبب تصريحاته القوية لوسائل الإعلام التي علق في إحداها باستخفاف على وصف مباراة ضمك وأبها بالديربي.

وقال زكري: “الديربي بين روما ولاتسيو، وإنتر وميلان، لكن هنا مجرد مباراة بين 11 لاعبا من كل جانب”.

وصرح بعد مباراة ضمك والرائد: “أنا مدرب كبير، ولست من يقول ذلك، بل الملايين في الوطن العربي، تعاقدوا مع أسماء كبيرة ثم حاسبوني. أين ضمك بين أندية دوري المحترفين؟ إنه فريق صغير”.

وأشار: “إذا لم يتعاقد النادي مع أسماء قوية في الانتقالات الشتوية سأعود لبيتي، لدي الملايين من المحبين ولا أريد أن أجلب لهم الأمراض”.

ويعد زكري أحد أبرز المدربين في الدوري السعودي، حيث قاد 3 أندية بها كان أولها مع نادي الرائد، في موسم 2013، الذي أقيل منه بسبب سوء النتائج.

وعاد زكري إلى السعودية مع نادي الفيحاء عام 2019 وأبعده عن شبح الهبوط، لكنه لم يواصل مسيرته معه.

وتعاقد نادي ضمك مع زكري الموسم الماضي، ليتمكن من إنقاذه من الهبوط، لكنه لم ينجح معه هذا الموسم حيث يحتل المركز الأخير بالدوري بعد مرور 11 جولة برصيد 8 نقاط فقط.