نوال صويلح :نعم هناك فساد في التلفزيون الجزائري و بن صبان اوقفني ظلما رغم ثبوت برائتي في مجلس التأديب
بن صبان اوقف مسؤول لجنة التأديب ارزقي شرفيوي
تحدث الصحفي نوال صويلح صحفية التليفزيون الجزائري، التي تم إيقافها عن العمل هذا الصباح مع زميلها عبد العالي مزغيش . و التي أكدت كلام زميلها عن الفساد المالي و الإداري في مؤسسة التليفزيون الجزائري
نوال تحدثت عن ظروف توقيفها و التي وصفتها بالظلم حيث صرحت لموقع جريدة بأن هذا القرار تعسفي جاء بعد ثبوت براءتها في لجنة التأديب ، بتهمة المساس بمؤسسة التليفزيون الجزائري، و قالت إنها تمت تبرئتها لانه إتهام باطل .
حيث تم تبرئتها من طرف السيد ارزقي شرفيوي ، هذا القرار لم يعجب صبان على حد قولها فقام بن مدير مؤسسة التليفزيون الجزائري بتنحية السيد ارزقي شرفيوي الذي كان يشرف على لجنة التأديب . اي عاقبه، تواصل الحديث الصحفية نوال صويلح .
و ختمت قولها ب “و من المفروض المؤسسات التي تحترم عمالها من المفروض ندخل للمكتب و يعلنون قرار توقيفنا و لا يسلم لنا عند باب المؤسسة و نمنع من الدخول”
نفس التهمة الأولى التي ثبتت براءتها قام بن صبان بإتهامها فقرر إنهاء مهامها رفقة زميلها الصحفي عبد العالي مزغيش اليوم صباحا و الذي تكلم عن فساد إداري و مالي مستشري داخل مؤسسة