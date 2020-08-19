نوال صويلح :نعم هناك فساد في التلفزيون الجزائري و بن صبان اوقفني ظلما رغم ثبوت برائتي في مجلس التأديب

تحدث الصحفي نوال صويلح صحفية التليفزيون الجزائري، التي تم إيقافها عن العمل هذا الصباح مع زميلها عبد العالي مزغيش . و التي أكدت كلام زميلها عن الفساد المالي و الإداري في مؤسسة التليفزيون الجزائري

نوال تحدثت عن ظروف توقيفها و التي وصفتها بالظلم حيث صرحت لموقع جريدة بأن هذا القرار تعسفي جاء بعد ثبوت براءتها في لجنة التأديب ، بتهمة المساس بمؤسسة التليفزيون الجزائري، و قالت إنها تمت تبرئتها لانه إتهام باطل .

حيث تم تبرئتها من طرف السيد ارزقي شرفيوي ، هذا القرار لم يعجب صبان على حد قولها فقام بن مدير مؤسسة التليفزيون الجزائري بتنحية السيد ارزقي شرفيوي الذي كان يشرف على لجنة التأديب . اي عاقبه، تواصل الحديث الصحفية نوال صويلح .

و ختمت قولها ب “و من المفروض المؤسسات التي تحترم عمالها من المفروض ندخل للمكتب و يعلنون قرار توقيفنا و لا يسلم لنا عند باب المؤسسة و نمنع من الدخول”

نفس التهمة الأولى التي ثبتت براءتها قام بن صبان بإتهامها فقرر إنهاء مهامها رفقة زميلها الصحفي عبد العالي مزغيش اليوم صباحا و الذي تكلم عن فساد إداري و مالي مستشري داخل مؤسسة