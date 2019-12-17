نواب ووزراء ومرشح للرئاسيات ممنوعون من السفر

أقنيني توفيق

تواترت أخبار في آخر 48 ساعة تفيد بصدور قرارات منع من السفر تشمل العديد من نواب البرلمان بغرفتيه ورجال أعمال ووزراء سابقين، وحتى مرشح سابق في الانتخابات الرئاسية السابقة ل12 ديسمبر الجاري من مغادرة التراب الوطني، بسبب تورطهم في قضايا تبحث وتحقق فيها العدالة الجزائرية في الوقت الحالي.

وأمام حملة مكافحة الفساد التي باشرها القضاء الجزائري بعد أسابيع من اندلاع الحراك الشعبي في 22 فيفري 2019، وسقوط مسؤولين كبار في الدولة بهذه القضايا، إضافة إلى الحديث عن برمجة قضايا أخرى في المحاكم الجزائرية خلال الأيام المقبلة، تنتشر أخبار غير مؤكدة حول منع مسؤولين سابقين وحتى حاليين من السفر إلى خارج الوطن، بسبب شبهة تورطهم في هذه القضايا، فيما لم تصدر السلطات المختصة أي قائمة للممنوعين من السفر أو الذين حجزت جوازات سفرهم مؤخرا.

ويرى المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، لطيف عبد المجيد، بأن “منع أي شخص من مغادرة التراب الوطني أو التنقل عبر الولايات، يعني وجود تهمة موجهة إليهم بالضرورة، أو على الأقل وجودهم كشهود في ملفات وقضايا كبيرة، أين يتخذ القضاء الجزائري قرار احترازي ضدهم بمنع مغادرة التراب الوطني، في حال تقدير أن شهادتهم مؤثرة وفاعلة في هذه القضايا”، مضيفا في تصريح خص به جريدة الوسط أمس الثلاثاء، بأنه “يمكن أن يكون منعهم بسبب ملف يجري التحقيق فيه حاليا يخصهم”.

وأوضح نفس المتحدث بأنه “من المفروض إخبار المعنيين بالمنع من مغادرة التراب الوطني بالقرار المتخذ ضدهم وخلفيته، وحتى سحب جوازات السفر منهم تطبيقا لمبدأ المشروعية وقرينة البراءة”، لافتا إلى أن تطبيق هذا المنع يكون بإبلاغ كل المراكز الحدودية البرية والمطارات والموانئ بتعليمة تتضمن قائمة لهؤلاء الأشخاص.