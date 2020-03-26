نواب “الأفلان” يقدمون مساهمات مالية للدولة من أجل مواجهة “كورونا”

أعلن حزب جبهة التحرير الوطني، تقديم نوابه بغرفتي البرلمان، مساهمة مالية لدعم المجهود الوطني في مواجهة وباء “كورونا”.

وقال الأمين العام بالنيابة، علي صديقي، في بيان له اليوم، إن نواب الحزب في المجلس الشعبي الوطني وأعضائه بمجلس الأمة، توافقوا على أن يساهموا بمبلغ مالي، يضاف إلى المجهود الذي يقوم به منتخبو الحزب على المستوى المحلي.

وثمن الحزب، الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية، لحماية الصحة العمومية ومواجهة انتشار الفيروس الفتاك، داعيا إلى مزيد من العمل التضامني والوقوف إلى جانب المواطنين، الذين تأثروا بفعل الحجر الصحي.

كما توجه “الأفلان” بتقديره للأطباء وسلك شبه الطبي وكل العاملين في قطاع الصحة وكذا جميع المواطنين، أفرادا وجمعيات مدنية وجماعات محلية، على تجندهم من أجل مواجهة هذه الجائحة.