نواب الأفلان ضحية تغليط إعلامي

كل ما ثم تداوله لا أساس له من الصحة

فندت هيئة الدفاع عن النائب، بهاء الدين طليبة، ما تضمنه بيان الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير بخصوص إقصائه بصفة نهائية من صفوف الحزب، معتبرة بأن ذلك يعد مغالطة و حياد عن الواقع .

كذبت هيئة الدفاع في بيان لها ما تضمنه بيان الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير بخصوص إقصائه بصفة نهائية من صفوف الحزب، موضحة بأن أن لجنة الانضباط للأفلان اكتفت بتوجيه إنذار شفهي فقط، و رفضت تعليمات الأمين العام السابق جمال ولد عباس الرامية إلى إقصائه من الحزب على خلفية تبليغ طليبة عن أبنائه.

ونفت هيئة الدفاع عن البرلماني المثيل للجدل ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن اعتراف طليبة في جلسة محاكمته بتسديد مبلغ 7 ملايير سنتيم من أجل ترأسه قائمة الترشيحات لتشريعيات ماي 2017، مشددة بأنها لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن المتهم أدلى بتصريحات واضحة مفادها أنه تعرض للابتزاز والمساومة من أجل ترؤس قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في التشريعيات الأخيرة بولاية عنابة مقابل 7 ملياري سنتيم غير أنه رفض وأبلغ الجهات الأمنية

كما أشار البيان ذاته إلى أن بهاء الدين طليبة لم يتم متابعته يتابع من طرف نيابة الجمهورية بأي مادة من الأحكام الجزائية لقانون الانتخابات ،عكس ماروجت له عدة قراءات على قنوات تلفزيونية و مواقع التواصل الاجتماعي

وتجدر الإشارة أن النيابة العامة بمحكمة سيدي أمحمد التمست عقوبة 10 سنوات ضد طليبة في جلسة المحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي، في انتظار النطق بالحكم غدا.

إيمان لواس