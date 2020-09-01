نهب 160 مليار في مشروع سد فرقوق بمعسكر

العدالة تفتح الملف و08 وزراء و05 ولاة مطلوبون

الأولى
عن الوسط الجزائرية 991

أقدم نهار أمس العشرات من فلاحي  المحمدية بولاية معسكر على الاحتجاج أمام سد فرقوق ومطالبة رئيس الجمهورية بفتح تحقيق معمق  في ملف تهيئة هذا السد الذي اصبح مهددا بالجفاف بعدما فقد  مساحات واسعة منه التي اجتاحها الجفاف الأمر الذي جعل  سهل هبرة مهدد  بالزوال بعدما فقد حقول الحمضيات ، التي كانت تشتهر بها منطقة المحمدية   على المستوى الدولي ، هذا وطالب الفلاحون بالتحقيق  في ملف  هذا السد الذي يهدد القطاع ألفلاحي بأكبر سهل بالناحية الغربية في إنتاج الحمضيات ، من جهة  أخرى  كشفت مصادر مقربة من ولاية معسكر أن العدالة قد باشرت تحقيقات معمقة  في قضية هذا السد ، الذي استعمل  في نهب ما يزيد عن 160 مليار سنتيم في عملية  تهيئة سد فرقوق  وإعادة الاعتبار إلى الأراضي الفلاحية بولاية معسكر ، هذه القضية التي من شأنها جر 05 ولاة و08 وزراء إلى  العدالة في هذا المشروع بحكم أن إنجازه تم على المستوى المركزي ، والذي كان خلال العهدة  الثانية للرئيس المستقيل  عبد العزيز بوتفليقة  لكن التجسيد لم يتم  الأمر الذي جعل الفلاحين يراسلون السلطات العليا حول هذا المشروع والذي تجسدت دراسته بمبلغ 114 مليون سنة 2005  من قبل مكتب دراسات كندي  وحدد مبلغ 84 مليار سنتيم  من اجل تطهير  السد من 06 ملايير متر مكعب  وتم الاتفاق مع شركة  أجنبية “الديف سيلار”  لكنها لم تزل سوى 2.5 مليون متر مكعب ،  لتأتي عملية أخرى مع شركة  جزائرية سورية لنفس العمل  ويرتفع المبلغ إلى 160 مليار سنتيم لكن إلى اليوم المشروع لم ينجز ، رغم وقوف رئيس الجمهورية الأسبق عليه بالإضافة إلى 08 وزراء من الحكومات  المتعاقبة لكن لحد ألان لم ينجز ما جعل الفلاحين   يتحركون  لكشف الفساد الذي  يغوص في أعماق سد فرقوق المنجز سنة 1970 من أجل توفير مياه الشرب لمعسكر وضمان سقي الحقول الشمالية  للولاية  وهو ما لم يتم ، ليبقى القطاع الفلاحي  بشمال معسكر مهدد بالزوال  وما بقي من حقول سهل  هبرة  مهددة بالجفاف.

محمد بن ترار

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