نهب العقار يربك السلطات بأربع ولايات جنوبية

يسود الغموض مصير 380 مشروع تنموي بأربع ولايات جنوبية بسبب تقلص الكبير في الاوعية العقارية ، ناهيك عن التأخر غير المبرر في تنفيذ 5800 قرار لهدم البنايات الفوضوية التي شيدت فوق ممتلكات الدولة .

مما لا يختلف عليه اثنان بالبلديات الكبرى بولايات ورقلة ،تمنراست ، بسكرة والأغواط ، أن من بين الاسباب والعوائق الكبرى التي حالت تجسيد 380 مشروع تنموي محسوب على قطاعات الصحة ،التربية ، الشباب والرياضة ، اضافة للبناء والتعمير والسكن وديوان الترقية والتسيير العقاري وكذا مصالح البلديات ، هي التأخر غير المبرر في تنفيذ 5800 قرار لهدم البنايات والمستودعات والحظائر العشوائية التي شيدت فوق اوعية عقارية محسوبة على ممتلكات الدولة .

إلى جانب ذلك فقد الزمت الوزارة الوصية السلطات العمومية في وقت سابق بالإسراع في تشكيل مجالس تنفيذية مصغرة للإشراف على عمليات هدم البنايات التي تم تشييدها فوق ممتلكات الدولة بدون رخصة بناء ، حيث أرجع المهتمون بالشأن المحلي ذلك لتفاوت الادوات الرقابية .

من جهة ثانية فقد تساءل اكثر من متحدث في الموضوع عن الاسباب التي دفعت بالمجالس الشعبية الولائية بهاته الولايات للعب دور المتفرج عوض التحرك على جميع الاصعدة وتفعيل دورها الرقابي من خلال إدراج ملف نهب العقار الشائك ضمن اشغال دورتها العادية .

ومعلوم أن عديد الشكاوى والعرائض الاحتجاجية رفعت للسلطات المركزية من أجل فتح تحقيق في التجاوزات والخروق التي صاحبت عملية تحويل الاحتياطات العقارية من البلديات لمديريات املاك الدولة .

أحمد بالحاج