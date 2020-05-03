نهاية الوباء مرهونة بالوعي الصحي

* تلقيت تكوينا بالصين وسمح لنا باتخاذ إجراءات الوقاية مبكرا

* برلمانية من باتنة أخذت على عاتقها دعم تمنراست بأجهزة تنفسية

قال رئيس مصلحة الأمراض المعدية بالمستشفى المركزي مصباح بغداد بامشون بتمنراست الدكتور الياس أخاموك أن نهاية وباء الكورونا بالجزائر مرهون بما مدى الالتزام بالإرشادات الصحية من أسابيع إلى أشهر .

أكد الدكتور إلياس أخاموك رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى تمنراست في تصريح صحفي خص به يومية “الوسط “، أن الجزائر تمر بظروف صحية صعبة جراء تفشي فيروس كورونا ، لكن رغم ذلك تبقى الحالة مستقرة ومستقبل الجائحة بيد الشعب مؤكدا في ذات الصدد أن تصريح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التي قال بشأنها أن تطبيق إجراءات الحجر الشامل وإعادة النظر في قرار استئناف نشاط المحلات التجارية فرضية واردة إذا كان هذا القرار حسبه من شأنه أن يساهم في ارتفاع معدلات الإصابة بوباء الكورونا .

من جهة ثانية قال الدكتور إلياس أخاموك أنه كان قد تلقى في أكتوبر الماضي بجمهورية الصين الشعبية تكوين وهو ما سمح لهم بالقيام بإجراءات مبكرة خاصة طلب وسائل الوقاية الفردية في جانفي الماضي، مضيفا في ذات السياق أن من بين التدابير المتخذة للحد من استفحال هذا الوباء هو العمل مع المؤسسات الأمنية خاصة في مداخل المدينة للكشف عن المرضى وتوجيههم مباشرة إلى المستشفى مع ضرورة تكوين الأطباء ، الشبه طبيين ، عمال النظافة .

إلى جانب ذلك فقد جدد رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى مصباح بغداد بتمنراست الدكتور إلياس اخاموك في خضم حديثه معنا ، إلى ضبط كافة التدابير لمواجهة الظروف الصحية الصعبة باستحداث مصلحة للعزل الصحي تتوفر على 15 سرير ،ناهيك عن تحضير المؤسسة الاستشفائية للأمراض العقلية الجديدة ب114 سرير ان كان هناك عدد مرتفع دون نسيان ان الدواء الموجه لمعالجة هذا الداء الفتاك أصبح تحت تصرف الجيش الأبيض بمستشفيات الوطن عموما والولاية على وجه الخصوص.

وعلى صعيد آخر قال ذات المسؤول أنه تلقى مكالمة من النائبة بالبرلمان السيدة ريغي وهي بروفيسور في الأمراض المعدية بمستشفى باتنة للمساعدة بأقنعة للتنفس خاصة بالأطباء لفائدة مستشفيات تمنراست عين صالح وإيليزي ولكن يبقى السؤال مطروح أين نوابنا؟.

نجاة ،ح