نهاية الندوة الصحفية التي قام بها الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد

– طرح مشروع تعديل الدستور جاء استجابة لإلحاح الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني رغم استحالة عقد التجمعات

-رئيس الجمهورية ربط موافقته على طرح المسودة بالتزام الجميع باحترام إجراءات الوقاية

-لا داعي للقراءة المسبقة لخلفيات طرح المسودة في فترة الحجر الصحي إن بعض الظن إثم

-النقاش سيكون بين الفاعلين عبر تقنيات التواصل المرشي عن بعد إلى حين نهاية الوباء

-المشروع التمهيدي ليس سوى مسودة لتعديل الدستور تعديلا شاملا وعميقا وهو أرضية للنقاش لا غير ومنهجية عمل حتى لا ينطلق النقاش من فراغ بل من وثيقة معدة من قبل نخبة من أساتذة القانون

-المواطنون الذين طلبوا الاستفادة من منحة 10 آلاف دينار بلغ عددهم 300 ألف شخص سيشرع في دفع المنحة قبل العيد بكل تأكيد

-700 ألف عائلة 74 بالمائة منها 22 الف طن مواد غذائية وكميات معتبرة من مواد التنظيف

-2 مليون و200 ألف مواطن استفاد من قفة رمضان تم صبها في الحسابات البريدية للمسجلين فيها

-30 ألف لجنة محلية يجري تنظيمها قصد هيكلتها في إطار جمعيات مدنية تمهيدا لتسهيل اعتمادها من قبل الداخلية

-3 مليار دينار جزائري هو المبلغ الذي تم جمعه في إطار المجهود الوطني لمكافحة وباء كورونا أي ما يعادل مليون و900 ألف دولار أمريكي ستوزع على مستحقيها المتضررين من الجائحة بمقاييس شفافة تضعها لجنة يرأسها الوزير الأول ممثلة من المجتمع المدني

-لا أعلق ما ورد في مشروع مسودة الدستور لأنها مقترحات مطروحة للنقاش لإثرائها وإضافة مقترحات أخرى ورئاسة الجمهورية تتابع وترصد وتحاول تلخيص إضافات ومقترحات يتم تداولها الآن من قبل الفاعلين والمواطنين، ولا يمكن أن نعلق عليها

-وثيقة المسودة سنضعها على الإنترنيت الأسبوع القادم لتعميم الفائدة

-تمديد الحجر الصحي 15 يوما إضافية بما فيها أيام العيد، الحجر مرتبط بالمواطن وسلوكاته وهو مسؤول ونحن نلاحظ بعض المظاهر السلبية تسببت في تراجعنا بسبب التهافت على الأسواق والازدحام

-النزعة العالمية تشير إلى تراجع انتشار الوباء وفي الجزائر هناك تراجع أيضا الحالات المتماثلة للشفاء بالمئات، لكن أي إهمال قد يلغي كل الجهود المبذولة لمكافحة الوباء

– لا نحكم لا نشاط الأحزاب هذا من اختصاصهم

-الأموال المنهوبة تسترجع عندما تكون الاحكام ضد المتهمين نهائية، وذلك للشروع في تحريك آليات استرجاع الأموال

-هناك لجنة تجمع كل الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور والاستماع إليها تقف اللجنة على ما يجمع الجزائريين

-المشروع يعرض بعد الاخذ بعين الاعتبار الاقتراحات الجامعة للشعب الجزائري والمحافظة على مقومات الأمة دون استثناء بعد مناقشة البرلمان يعرض للاستفتاء الشعبي

هناك لجنة تعمل على مراجعة القانون الانتخابي في 2012 ننطلق بمؤسسات جديدات وعقليات جديدة تقطع علاقتنا بالماضي

-قانون المالية السابقة جاء على أساس 50 دولار لبرميل البترول أما القانون التكميلي أعيد النظر فيه إلى 30 دولار للبرميل

-هناك مراجعة مدروسة اخذت كل الاعتبارات في قانون المالية التكميلي

-المؤكد أن الكمامات متوفرة هناك إنتاج سنصل إلى حوالي 7 ملايين أسبوعيا كمامة متوفرة، لكن العائلات مطالبة بصناعة الكمامات في البيت لأنها ضرورية جدا .. أما مجانية الكمامة فهي من اختصاص وزارة الصحة

-لسنا نحتكر المؤسسات الإعلامية العمومية هناك معارضة تطرح أفكارها وهناك برنامج لمرور الأحزاب والخبراء والكفاءات المعارضة وهناك حصص أخرى ستفتح لها المنابر الإعلامية

-قضية الاعتقالات: الناس لم تتعود على احترام القانون لأنه كان يداس، لكن هناك اليوم إرادة سياسية قوية لفرض القانون، من يزرعون الفتنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فهم في مواجهة القانون وليست السلطة من تعتقلهم .. كل مظلوم ستنصفه العدالة

-حرية الصحافة مرتبطة بالمسؤولية واحترام بدون تجريح ولا توجيه التهم

-تأجيل القمة العربية بالجزائر سابقا تم بقرار من الجامعة العربية وليس من الجزائر، اليوم كورونا جعلت أسبابا أخرى للتأجيل وتاريخها لا يظهر له آفاق بعد البلاء سيتم استئناف المشاورات لتحديد موعد جديد

-لا يمكن وصف العلاقات الجزائرية-الصينية بالتقارب بل أكثر من ذلك بل هي ممتازة منذ ثورة التحرير، التاريخ يشهد للعلاقات بين البلدين، متميزة استراتيجية.

-الأطراف التي يزعجها وضع العلاقات بين الجزائر والصين لا تهمنا .. لدينا استراتيجية في العلاقات الدولية ومن لم تعجبه فهذا شأنه

– قناة تاريخية تهم الأجيال لتدريس الذاكرة والحفاظ عليها لأنها ملك لكل الشعب وسندافع عنها بكل قوة، رسالة الرئيس واضحة في هذا الخصوص: “تبقى الذاكرة تحكم علاقاتنا” ورسالته واضحة لمن هي موجهة

-أموال منحة المليون سنتيم موجودة وسيتم صرفها بكل شفافية وهناك حرص كبير على توزيعها قبل حلول العيد

-لا يوجد هناك داعي لإجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة

-المكتسبات الاجتماعية تم الحفاظ عليها في مشروع قانون المالية التكميلي لاسيما الأجور ومشروع النص سيعرض قريبا للنقاش وستطلعون عليه