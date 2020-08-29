نهاية الأوهام الأمريكية.. من المستفيد؟

بقلم: صالح عوض

فرنسا وتركيا وإيران وروسيا والصين في حراك محموم لاحتلال المواقع في بلاد العرب وملأ الفراغ بعد انسحابات أمريكا.. فهل يعني هذا بداية حروب جديدة على بلداننا بين القوى المتنافسة؟ وأين العرب مما يجري في ليبيا وفي بحر إيجة وفي أكثر من موقع حيث التصادم بين طموحات اللاعبين الجدد في البحر المتوسط ودول المغرب العربي؟ انتشار التدخل الفرنسي في الحزام الإفريقي للدول العربية وتدخلها السافر في الشأن الليبي والتونسي والمالي والساحل وانتقال فرنسا إلى بيروت هل يعني إن فرنسا تجد فرصتها للتحرك بأريحية في المنطقة لتجدد تاريخها الاستعماري؟ هل هناك أدوات محلية للاعبين الدوليين؟

أوهام أمريكا:

ما لم تدركه الإمبراطورية الأمريكية الدروس الكبيرة التي تركتها سيرة الإمبراطوريات لاسيما الرومانية التي يتباهى الأمريكان أنهم صنعوا إمبراطورية أعظم منها.. وأول دروس تاريخ الإمبراطوريات يتمثل في أن حقائق الجغرافيا السياسية تتسم بطابع الديمومة، ولذلك سيظل الصراع قائما رغم أنف أصحاب النزعة المثالية الذين يتمنون غير ذلك، قد يخبو أواره حينا لكنه سريعا ما يندلع وهو أحد أهم أسباب انهيار الإمبراطوريات.. ومن هنا تظهر إستراتيجية التسيد وبناء عالم تحت الإشراف الأمريكي أنها الخنجر الذي يفت في عضد الإمبراطورية الأمريكية.

أوردت مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية قبل أسبوع مقالا تأتي أهميته من هوية المجلة التي تصدر كل شهر عن مجلس العلاقات الخارجية، وهو خلية تفكير مستقلة متخصصة في السياسة الخارجية بعنوان نهاية الأوهام الأمريكية.. ومما جاء في المقال: “يجب على واشنطن البدء بجرد حساب للنظام العالمي المتداعي الذي أعقب الحرب الباردة، ورسم مسار نحو مستقبل أكثر إنصافا وأمنا.. يجب أن ترتكز الفرضيات الجديدة للسياسة الخارجية الأميركية. وعلى النقيض من التوقعات المتفائلة التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي، فإن واشنطن لن تستطيع ببساطة العودة إلى تبني الفرضيات القديمة. فالعالم قد تجاوز “لحظة القطب الواحد” التي اتسمت بها حقبة ما بعد الحرب الباردة، ليدخل عصرا قوامه الاعتماد المتبادل والتنافسية الذي يستوجب سياسات وأدوات مختلفة”.. “لهذا على الولايات المتحدة أن تتخلى عن أوهامها القديمة، وأن تتجاوز “تخاريف” النزعة الأممية الليبرالية، وأن تعيد النظر في رؤاها حول طبيعة النظام العالمي”.. “فمن الأخطاء السماح للصين الدخول في منظمة التجارة العالمية سنة 2001 الا أن الصين لم تكن لديها نية في التقارب مع الغرب. فالحزب الشيوعي الصيني لم ينوِ قط الالتزام بقوانين الغرب بل كان مصمما على التحكم بالأسواق بدلا من فتحها، وذلك عبر الإبقاء على سعر صرف عملة بلاده منخفضا بشكل مصطنع، ومنح المشاريع والمؤسسات المملوكة للدولة مزايا غير عادلة، وإقامة حواجز تنظيمية بوجه الشركات غير الصينية.. لطالما استفادت الصين من ميزة الارتباط الاقتصادي بين الدول فطورت اقتصادها وعملت على تقوية جيشها.. وعلى صعيد آخر ظهرت مساوئ العولمة التي بشرت بها الولايات المتحدة في انعدام الوظائف وهروب الاستثمارات المالية إلى خارج الولايات المتحدة.”.. ان التحديات من كل الاتجاهات تقف في مواجهة الولايات المتحدة.. حيث تواجه الهيمنة العسكرية الأميركية حاليا تحديات في كل مجال تقريبا بعد هزائمها المجلجلة في العراق وأفغانستان وما نتج عنها من خسائر فادحة.

أمريكا والتحدي:

في محاولة لتدارك المسيرة الامبريالية ينسحب الأمريكان من المنطقة العربية بشكل مباشر هكذا يفعلون في العراق وأفغانستان وسورية ويكتفون بالبقاء في قواعد لها مهمات تجسسية وحماية رمزية للأنظمة صديقة الأمريكان في المنطقة مقابل أموال ضخمة.. انسحبوا لكنهم يشعرون أنهم يديرون المنطقة عن بعد وان المنطقة بحاجة أساسية لهم أمام تحديات إقليمية عديدة.. هكذا يتوقعون..

فمن المهم الرجوع خطوة الى الوراء لتذكر ما كانت عليه الولايات المتحدة عشية سقوط الكتلة الاشتراكية وبعد أن وضعت الحرب الباردة أوزارها حيث استبدت بصناع السياسة الأميركية الأوهام بشأن النظام العالمي، فأصبحوا يرون العالم كما يتمنون لا كما هو في واقع الأمر.. واعتقدوا لمرحلة طويلة ان أي نظام يتحرك ويزول بجرة قلم وان سياسات الدول إنما هي جزء منسجم مع التوجهات الأمريكية الأمنية والاقتصادية العالمية وأصبح السفير الأمريكي في أي بلد عربي وإسلامي كالمندوب السامي تماما.. وفجأة خرج التنين الاقتصادي الصيني مرعبا وطموحا وبسرعة وخرج الدب الروسي من وهدة الانحدار السوفيتي قويا متماسكا منهمكا في البحث عن دور عالمي.. وبالقرب من الخطرين تجيء كوريا الشمالية.. هنا حصل الاضطراب لدى صانع السياسة الأمريكية وفي محاولة التوازن بين الشعور لحظة سقوط السوفيت والكتلة الاشتراكية والشعور نحو تمرد الاقتصاد الصيني وبحث روسيا عن دور عالمي.. وهنا حصلت الأخطاء القاتلة وضياع أجندة الأولويات وعدم القدرة على تحديد الخطوة القادمة.

اكتشفت الإدارة الأمريكية منذ عهد أوباما خطورة ما حصل ولطالما صرح بذلك وجاء ترمب ليمعن في التأكيد بان دخول العراق خطأ وحرب أفغانستان خطأ واتجه لتحويل الرؤية الى التنفيذ.. وأصبح من الضرورة أن يتوجه الأمريكان إلى موقع هو الأخطر هناك حول الصين وروسيا فينصبوا الصواريخ وينشروا الفرقاطات فهناك الاقتصاد الغول وهناك السلاح الخطير أما هنا فالمنطقة أهون من أن يلقي الأمريكان فيها بثقلهم فلقد كشفت حربهم على العراق عن غباء الساسة الأمريكان وحساباتهم المرتجلة حينها وإقحامهم لقوة عملاقة ضد بلد مهدود منهك فكانت النتيجة خسارة عدة تريليونات من الدولارات ومقتل عشرات آلاف الجنود الأمريكان وتعميق العداء للسياسة الأمريكية في المنطقة يخرج الأمريكان الآن من المنطقة ويسلمون المهمة لآليات تتحكم في إنهاكها وتأبيد التخلف فيها من أنظمة ومعارضة وقوى أيديولوجية وانفصالية محكومة بالتصارع المستمر هذا في وجود قوة نوعية متقدمة في المنطقة -الكيان الصهيوني- المزودة بقوة نيران ضخمة وبنوعية سلاح فتاكة متطورة.. هذه هي السياسة الأمريكية في المنطقة العربية.. وهي تظهر عوارا منهجيا خطيرا على الإمبراطورية الأمريكية وخطأ استراتيجيا لا ينشا إلا عن الحسابات الآنية المجتزأة.. ان هذا يعني بوضوح ان هناك اضطرابا في فهم النظام العالمي وإنها فقدت اللياقة للتسيد على العالم لاسيما والعلاقة مع أوروبا الحليف الطبيعي للولايات المتحدة كشفت ان تكاليف الفترة الزمنية بعد الحرب العالمية الثانية وصولا الى سقوط الكتلة الاشتراكية كانت على الجميع ولكن أمريكا هي المستفيد الأكبر من الحرب العالمية الثانية ومن سقوط الكتلة الاشتراكية.. وهنا بدأ التصدع في كيان الحلف الأطلسي الذي يبدو أنه في آخر مراحله..

الضعف الأمريكي:

الضعف الأمريكي بالأساس يكمن في العجز الاقتصادي والديون المتراكمة على الخزينة الأمريكية كما في الأزمات الداخلية الحادة وفي عجز الولايات المتحدة عن الاستفادة من مرحلة القطب الواحد حيث فشلت في صياغة نظام عالمي جديد.. ومن دلائل العجز الأمريكي ما نلاحظه في سياسة الولايات المتحدة الخارجية فعندما تجرؤ السلطة الفلسطينية وهي ما هي عليه من ضعف ورغبة عميقة بالتواصل مع الأمريكان على رفض صفقة القرن والتصدي السياسي والدبلوماسي للسياسة الأمريكية والتحريض ضدها في المنطقة والمؤسسات الدولية وعندما تجرؤ البحرين على رفض الإملاء الأمريكي وعندما تشيح الرياض بوجهها عن استقبال وزير الخارجية الأمريكية لكي لا تتناقش معه في ملف التطبيع وعندما يعتذر السودان عن فتح الموضوع وعندما يخرج المغرب علنا بأنه لن يقبل التطبيع قبل ان ينال الشعب الفلسطيني حقوقه فان هذا يعني ان معسكر الأصدقاء ليس بالضبط كما تريده أمريكا وان هناك قوة أخرى في المشهد أحدثت توازنا منعته من الخضوع للإملاء الأمريكي رغم الحاجة الكبيرة للدعم الأمريكي فالسودان بحاجة لرفع اسمه من قائمة الإرهاب والبحرين بحاجة لحماية الأمريكان من إيران والسعودية بحاجة للتعاون مع الأمريكان أمام تحديات إقليمية خطيرة والمغرب بحاجة لكسب الموقف الأمريكي في قضاياه المتعددة.. وكل هذه الدول تمارس بعضا من التطبيع والتواصل مع الكيان الصهيوني أمنيا أو تجاريا فما هو العنصر الذي يكبح جماحها للانطلاق إلى ما انتهى بحكام الإمارات.. انه بلاشك يعبر عن إحساس المنطقة بضعف الأداء الأمريكي وان الأمريكان غير قادرين على حماية أصدقائهم وغير قادرين أن يجدوا حلا لأي مشكلة في الصراع..

الطموح التركي:

منذ 2011 بدأ الدور التركي بالبروز في ملء فراغ سمحت به الإدارة الأمريكية مع مشروع أوباما عندما وجه الى الانسحاب من المنطقة والتوجه الى حيث التحدي الخطير في مواجهة الصين وكوريا الشمالية.. ووجدت تركيا الفرصة المواتية ضمن تفاهمات عميقة مع الأمريكان إبان اندلاع الربيع العربي، وتحركت في دول عربية وافريقية ولكن الفشل الذي منيت به حلقات أساسية من الربيع العربي أوقع في يدي تركيا وأجل تنفيذ مشروعها السياسي مع ان فوائد كبيرة درت على الخزينة التركية والحياة الاقتصادية التركية نتيجة الهجرة الواسعة من سورية والعراق ومصر وما حملته الهجرة من ثورة ومنشآت وكتلة بشرية متعلمة من جهة ومليارات الدولارات المستحقة من أوربا لمعالجة موضوع اللاجئين في تركيا ومنعهم من الانسياح إلى أوربا..

ترى أمريكا إن تركيا هي المؤهل لمواجهة طموح روسيا الجامح في التمدد في المنطقة لاسيما بعد ان دخل الجيش الروسي في اخطر المواقع سورية وأقام قواعد عسكرية ويكاد يكون سيطر على مرافق البلد الأمنية تماما.. من هنا كان لابد من إطلاق يد الأتراك ودعمهم في أكثر من محفل وعلى أكثر من مستوى ليفرضوا واقعا سياسيا في مواجهة التمدد الروسي ورغم إن سوء تفاهم حصل بين الأمريكان والأتراك حول طائرة إف 35 وذهاب تركيا الى الروس لشراء إس 400 المنظومة الصاروخية الأرقى في العالم رغم هذا كله لم يصب العلاقات التركية الأمريكية ضرر.. ويتجلى الآن الأمر في دعم تركيا في مواجهة فرنسا واليونان والإمارات في بحر إيجة .. وهنا ليس يبدو الطموح الإيراني محكوما عليه بالتلاشي رغم انه استفحل في العراق بعد الاحتلال الأمريكي فهو محاصر شعبيا بفعل قوى محلية واسعة كما يجري الآن في العراق ولبنان واليمن حيث يثور الناس ضد التدخل الوجود الإيراني.

الطموح الفرنسي:

تتربص فرنسا بالمنطقة في ظل عجز اقتصادي يجتاحها واضمحلال الدولة الفرنسية وتراقب فرنسا بدقة عملية الانسحاب الأمريكي من المنطقة دونما تفاهمات عميقة مع الأوربيين في كيفية ملء الفراغ ولا تنسى قيادات أوربا تصريحات الأمريكان لاسيما أوباما وترمب حول أوربا وازدرائهم للأوربيين.. وحاول الفرنسيون الإشارة الى الأمريكان بأن الحلف الأطلسي قد مات سريريا.. وحاول الفرنسيون إيجاد قوة أوربية مشتركة لاسيما مع ألمانيا في تفسير آخر بان الاتحاد الأوربي أصبح عبئا على الدول الصناعية المتقدمة كفرنسا وألمانيا..

لذلك نجد نشاطا محموما للفرنسيين الآن للوصول إلى مواقع حساسة في المنطقة العربية او حولها.. فوجود الفرنسيين في المشهد اللبناني ومحاولة ترتيب خريطته السياسية و كذلك في ليبيا حيث تضغط فرنسا بقوة لكي تصبح مرجعية الحل والتوافقات في ليبيا والأمر لا يقف عند حدود ليبيا وشركات نفطها والدهب الذي يسرق من الجنوب الليبي بل نجد النشاط الفرنسي الأمني يصل إلى مالي وتشاد والنيجر والمغرب وتونس في محاولة للتحكم بالمنطقة وهنا تلوح إشارة الخطر من الدور الفرنسي مستقبلا فقد تنجر فرنسا وفق حسابات خاطئة لخطوات خطرة.

ومن هنا حاول الموقف الفرنسي ان يكون هو مرجعية المسألة الليبية فمنذ مقتل القذافي أيام سركوزي وفرنسا تعمل جاهدة على وضع يدها على ثروات ليبيا.. والسلوك نفسه تجاه المشهد السياسي التونسي حيث يجد أشخاص بعينهم اهتماما بالغا من قبل الإدارة الفرنسية وفي تونس تتحالف قوى الليبرالية والشيوعية بشكل واضح للوقوف في خطوة لا تخفى خطورتها على مستقبل الناس والتمكين لاستقدام فرنسا بأشكال أكثر وضوحا.

من جهة أخرى لم يعد حلف الناتو قادرا على حماية المزاج العام فيه.. ومن هنا نجد أمريكا تقف مع تركيا في ملف ليبيا وفي ملف بحر ايجة وتتصدى للموقف الفرنسي والموقف الصيني في كثير من الدول الإفريقية والروسي في ليبيا.

أين نحن:

انهيار طموح الولايات المتحدة في التسيد على العالم أصبح تحصيل حاصل لكن المشكلة أن العرب خارج إدراك ما يتم الآن من ترسيمات على الخرائط .. فرغم ان الفرصة مواتية تماما ليوحدوا صفهم في صيغ سياسية واقتصادية وأمنية لملء الفراغ الآن.. إلا أنهم في هذه المرحلة أصبحوا أكثر عرضة للتمزيق بين سياسات النفوذ الدولي.

الخوف كله من استعمار الشمال مرة جديدة، فهاهو يغرس أنيابه في ليبيا وكذلك في تونس ومالي وتشاد والساحل وعينه على أهداف إستراتيجية.. فلا شيء سيقف في وجهه وقد أحس بان الأمريكان سيغادرون المنطقة.. ولعل الإشارة تغني عن التصريح وان الله غالب على أمره.