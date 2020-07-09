نقل فهد حلفاية من سجن الحراش الى مستشفى مصطفى باشا

نقل صبيحة اليوم المدير الإداري لفريق وفاق سطيف، فهد حلفاية، من سجن الحراش الى مستشفى باشا الجامعي لتلقي العلاج بعد تدهور حالته الصحية، وكانت المحامية نعيمة فرحي، المكلفة بالدفاع عن المدير الرياضي السابق لوفاق سطيف، المتهم بالتلاعب في نتائج المباريات وخرق القانون واللوائح رفقة المناجير المعتمد لدى الاتحاد الجزائري لكرة القدم نسيم سعداوي، قد أكدت في رسالة وجهتها الى مدير المؤسسة العقابية بالحراش، أن موكلها يعيش وضعا صحيا مزريا منذ دخوله السجن. وحسب المحامية فقد خسر حلفاية 30 كغ من وزنه منذ دخوله السجن، وهو في وضع صحي حرج بالعيادة الخاصة بسجن الحراش، كما کشفت أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب من أجل نقل حلفاية إلى مستشفى خارج المؤسسة العقابية، وهذا لكونه يتطلب عناية مشددة وكذلك الإفراج المؤقت عنه ومتابعته في قضية التسريب الصوتي دون الحاجة لحبسه.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة قد أمر بإيداع فهد حلفاية ونسيم سعداوي الحبس المؤقت في قضية التسجيل الصوتي المسرب على مواقع التواصل الاجتماعي حول الترتيب المزعوم لنتائج ثلاث مباريات، ووجهت لسعداوي تهم المساس بحرية الأشخاص، والتشهير و تسجيل مكالمة هاتفية دون ترخيص، بينما اتهم حلفاية بترتيب المباريات.

ج.ن