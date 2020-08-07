نقل الرعايا الجزائرين العالقين في السعودية مقابل مبالغ مالية

غير مصنف
عن إلياس بن عبيد 909

تفاجيء الجزائريون العالقون في السعودية بعد أن فرضت عليهم الجوية الجزائرية دفع رسوم التذكرة كما هوا موضح تحت الصورة

و هذا على نقيض ما جاء على لسان علاش بخوش الذي صرح بأن الدولة تتكفل بمصاريف نقل الرعايا

هذا ما أكده  مدير الخطوط الجوية الجزائرية علاش  لوسائل إعلام جزائرية بأن نقل الجزائرين العالقين في الخارج سيكون على  عاتق الدولة الجزائرية.

 

تصريحات علاش 👇👇👇👇👇👇👇👇👇

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2711294225773256&id=1807239426178745

تذكرة سفر لجزائري عالق في السعودية قادم إلى الجزائر يوم الأحد القادم

ربما يعجبك هذا أيضا المزيد من مقالات هذا الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك