نقل الرعايا الجزائرين العالقين في السعودية مقابل مبالغ مالية

تفاجيء الجزائريون العالقون في السعودية بعد أن فرضت عليهم الجوية الجزائرية دفع رسوم التذكرة كما هوا موضح تحت الصورة

و هذا على نقيض ما جاء على لسان علاش بخوش الذي صرح بأن الدولة تتكفل بمصاريف نقل الرعايا

هذا ما أكده مدير الخطوط الجوية الجزائرية علاش لوسائل إعلام جزائرية بأن نقل الجزائرين العالقين في الخارج سيكون على عاتق الدولة الجزائرية.

تصريحات علاش 👇👇👇👇👇👇👇👇👇

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2711294225773256&id=1807239426178745

تذكرة سفر لجزائري عالق في السعودية قادم إلى الجزائر يوم الأحد القادم