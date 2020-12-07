نقاش علمي أم تضارب مصالح

بقلم: احسن خلاص

أثار رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري في معرض حديث له حول اقتناء الجزائر اللقاح المضاد لفيروس كورونا الانتباه إلى قضية ذات أهمية قصوى عندما حذر من شبهات الفساد والصفقات المشبوهة التي يمكن أن تتخلل العملية. وتتأكد هذه الهواجس ونحن نتابع تضارب المواقف بين عدة رؤوس تعتبر نفسها مكلفة بالملف وتتمتع بالأهلية والحصرية للحديث عنه وتسييره. ولا يتعلق الأمر بالنقاش العلمي حول اللقاح الأنسب والأكثر فعالية والأقل كلفة على الخزينة العمومية وعلى صحة المواطن بل بجدل وحوار طرشان يدل على أن القرار الصحي بشكل عام والمتعلق بمكافحة الكوفيد في الجزائر يقع في منطقة الخطر.

لا يمكن اعتبار التضارب الذي حدث في الأيام الأخيرة بين مواقف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد وأعضاء اللجنة العلمية المكلفة برصد ومتابعة تطور انتشار فيروس كورونا من بينهم بركاني بقاط وبين رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي كمال صنهاجي، ضربا من الترف الفكري والنقاش الأكاديمي والعلمي فقد خرج إلى العلن وصار حديث وسائل الإعلام إلى درجة أن الرأي العام لم تتبين له القبلة التي يرضاها لها القائمون على صحة المواطنين في هذا البلد مما يجعل التوجسات التي تحدث عنها مقري بعيدة عن أن تكون مجرد حديث سياسة قابل للتبخر.

لم يعد الحذر لدى الرأي العام متعلقا بنوعية اللقاح وفعاليته وتوفره لأكبر عدد من السكان وبتكلفته أو مجانيته بل تعداه إلى البحث عن الأسباب العميقة التي تقف وراء هذا التراشق عن بعد وهذا التباعد الاجتماعي الذي يتبعه القائمون على تسيير الملف الذي لم تعد تمسك به يد واحدة وقد صار دمه متفرقا بين القبائل إذ بالإضافة إلى الأطراف التي تحدثت هناك أطراف أخرى لم تتحدث مع أنها تعتبر نفسها معنية بالأمر وستبحث لنفسها عن موطئ قدم في “الصراع” الذي لم يعلن إلا عن بدايته. ويمكن أن يضاف إلى هذه الأطراف المدير العام لمعهد باستور والوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية ومن يدري لعل أطرافا أخرى ستحشر أنفها من خارج قطاع الصحة مثل وزارة المالية ووزارة التجارة ووزارة الخارجية أو وزارة الداخلية.

منذ بداية الأزمة الصحية في مارس من هذه السنة حرصت السلطة على أن تجند لها أطرافا متعددة مدنية وعسكرية بدء من رئاسة الجمهورية إلى المجلس الأعلى للأمن إلى الوزارة الأولى مرورا بالوزارات المذكورة والولاة ورؤساء الجمعيات. وهذا التعاطي المتعدد الأطراف بقدر ما كان له تأثير إيجابي على التحكم في ملف الجائحة فقد بدأت تظهر بعض سلبياته. خاصة وأن موضوع اللقاح يطرح جملة من الرهانات الجيوسياسية والمالية لم تكن الأزمة تطرحها من قبل في وقت كان القرار متمركزا في يد الرئيس تبون الذي أثر غيابه على انسجام الكلمة في تسيير ما استجد من المعطيات المتعلقة بها منها وعلى رأسها المعطيات المكثفة والمتسارعة المتعلقة باقتناء اللقاح.

وعلى غرار أغلب الحكومات فقد قررت الحكومة الجزائرية منذ بداية الأزمة أن تترك ما في يدها من قضايا مستعجلة وذات أهمية قصوى لتتفرغ حصريا لمكافحة الجائحة التي كانت ولا تزال شبحا مخيفا مهددا للقدرات البشرية للبلاد لذا كانت السلطة كلها من رئيس الدولة إلى الوزراء وغيرهم من المسؤولين تطمئن السكان بأن الدولة على استعداد لإنفاق مال قارون للحفاظ على صحة المواطن التي تعتبر أولوية استراتيجية وطنية وكان الرئيس تبون قد عبر عن استعداده ليأذن بإنفاق مليار دولار لمواجهة الجائحة وتداعياتها ومعالجة آثارها، كان ذلك قبل أن يعلن وزير الصحة أن الجزائر على استعداد لاقتناء اللقاح مهما كان ثمنه وأنها ستختار أحسن اللقاحات المطروحة على السوق الدولية.

وها هي الجزائر اليوم قد وجدت نفسها أمام عدة لقاحات أنتجتها أكبر المخابر في العالم قبل أن تشرع في حملات ضغط على الدول لاقتناء هذا أو ذاك ضمن عرض متعدد ومتشعب يجعل الكثير من الدول في حيرة من أمرها لاسيما وأن هذه المخابر ذات النفوذ العالمي أخذت تمارس ضغطا على المنظمة العالمية للحصة للحصول على الاعتماد الدولي الرسمي لتسويقه وهو الضغط الذي تشارك فيه حكومات بعض الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وروسيا التي بدأت تحدد تواريخ بدء استعمال اللقاحات المبتكرة.

وأمام غياب الضوابط العالمية المنوطة بالمنظمة العالمية للصحة صار سوق اللقاح المضاد للكوفيد شبيها بأسواق القمح والحبوب وغيرها من المواد الأولية، تخضع للمنافسة وتدخل طبيعة العلاقات الثنائية بين الدول أكثر مما تخضع للمعايير العلمية والصحية بعد أن انتظر العالم بفارغ الصبر صدور هذه اللقاحات وطالما لم تغادر الجائحة الأرض من تلقاء نفسها وبقي الطلب على اللقاح في مستوياته العليا بتصاعد عدد الإصابات. ومن الطبيعي أن يكون لهذا الاضطراب العالمي وهذا السباق المحموم تداعياته على القرار المتعلق باقتناء اللقاح للجزائر، إذ ثمة تساؤلات يطرحها هذا السياق المضطرب: أيّ من هذه اللقاحات ستختاره الجزائر وعلى أي معيار ستستند في اختياره مع تضارب المعايير العلمية والجيوسياسية ونوعية العلاقات الاستراتيجية القائمة على البعد التضامني مع الصين وروسيا من جانب والعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية من جانب آخر. وعلى المستوى الداخلي فإن التصريح بأن الدولة مستعدة لتدفع دون حساب لاقتناء اللقاح من شأنه أن يثير النقاش حول شفافية العملية ونزاهتها وتوجيه اللقاح المقتنى لفائدة المواطنين.