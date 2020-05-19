نقابة ممارسي الصحة تطالب بالعطل الاستثنائية وتوسيع المنحة

راسلت النقابة الوطنية للممارسي الصحة العمومية الوزير الأول عد العزيز جراد من أجل السماح بالعطل الاستثنائية للممارسين الطبيين وكذلك بضرورة توسيع المنحة الخاصة لفائدة كل مهنيي القطاع.

وأكد نص المراسلة على “حالة الغليان والقلق التي تعيشها الأسرة الطبية بفعل الظرف الوبائي الصعب من جهة وفاجعة خبر وفاة المغفور لها شهيدة الواجب الطبيبة الأم وفاء بوديسة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا بعد إجبارها على الاستمرار في العمل وهي حامل في شهرها الثامن”.

وأضاف البيان أن النقابة تندد بما حدث وتنتظر معاقبة كل من تسبب في هذه السقطة الإنسانية حتى لا تتكرر في مؤسسات أخرى، مطالبة من الوزير الأول التدخل العاجل بإصدار قرار يسمح للممارسات الطبيبات الحوامل وكذا جميع الممارسين الطبيين المصابين بأمراض مزمنة من الاستفادة كغيرهم من الموظفين والعمال في الإدارة العمومية من عطلة استثنائية إلى غاية استقرار الوضع الوبائي.

كما جددت النقابة مطالبتها بتوسيع صرف العلاوة الاستثنائية على جميع مهنيي الصحة بدون استثناء مع مراعاة قيمتها المالية كما هو مبين في المرسوم الرئاسي.