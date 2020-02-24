نقابة مستخدمي قطاع التجارة تلتقي الوزير

يعقد، غدا الثلاثاء، المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة اجتماعا مع وزير التجارة، كمال رزيق، لدراسة الأوضاع المهنية لأعوان الرقابة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الإثنين، أكد الأمين العام للنقابة، أحمد علالي، أن النقابة ستطلب خلال هذا الاجتماع التكفل الجدي والسريع بالمطالب التي ترفعها منذ سنوات لاسيما ما يتعلق بتوفير الحماية والنظام التعويضي والقانون الأساسي ومنحة صندوق المداخيل التكميلية.

ويأتي هذا الاجتماع أياما بعد صدور قرار مجلس الدولة الذي يلغى قرار المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بعدم شرعية الإضراب الذي نظمته النقابة في ماي 2019.