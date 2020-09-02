نقابة “سنداب” تقاطع بيع الكتاب المدرسي

استنكرت النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية، أمس، في بيان لها، استثناء وزارة التربية الوطنية، المدرسة الابتدائية من إجراءات البروتوكول الصحي الخاص بالوقاية من كوفيد 19، منذ تاريخ التحاق الإداريين والأساتذة، معلنة “مقاطعتها لعملية بيع الكتاب المدرسي”.

وأفاد بيان المكتب الوطني لنقابة “سنداب”، أنه في الوقت الذي تسعى فيه النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية، للمساهمة في إيجاد حلول لمختلف المشاكل التي تعاني منها المدرسة الجزائرية، في ظل تجاهل الوزارة، مشددة بالمناسبة، على ضرورة تحقيق المطالب المرفوعة في البيان رقم 10-2020، والرفض المطلق لمشروع إنشاء المؤسسة العمومية للخدمات المدرسية، مع تمسكها بمطلب إلحاق المدرسة الابتدائية بوزارة التربية الوطنية، وإعفاء المدير من التدريس طبقا للمرسوم التنفيذي 08/315 المعدل والمتمم ب12-240 .

وفي ذات السياق، كشفت النقابة في بيانها، عن مقاطعة بيع الكتاب المدرسي لتعارضه، مع ما ورد في المرسومين 08-315 و12-240 المحددين لمهام مدير المدرسة، ورفض ما جاء في المادة 21-و30 من المرسوم التنفيذي 20-199 المتعلق باللجان المتساوية الأعضاء لأنها تجيز حل لجنة منتخبة، بواسطة قرار إداري وهو ما اعتبرته سابقة خطيرة، مطالبة الوصاية، بإعادة تصنيف مدير المدرسة بما يتناسب مع حجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، داعية في نفس الوقت، إلى هيكلة وتأطير المدارس الابتدائية بأعوان إداريين وعمال مهنيين دائمين، وحل مشاكل السكنات الوظيفية الإلزامية، وإنصاف أساتذة التعليم الابتدائي من خلال التطبيق الفوري للمرسوم 14/266 ، وبأثر رجعي.

في حين، أكدت النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية، أنها في انتظار رد الوصاية، داعية الزملاء المنضويين تحتها، لرص الصفوف والاستعداد لكافة أشكال النضال لافتكاك المطالب المشروعة.

مريم خميسة