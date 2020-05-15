نقابة القضاة تحتج ضد تعليمة لوزير العدل

راسلت رئيس الجمهورية

الأولى
عن الوسط الجزائرية 1٬669

فجرت تعليمة صادرة يوم 13 ماي المنصرم عن وزير العدل حافظ الأختام  بلقاسم  زغماتي  إلى رؤساء الجالس والمحاكم الإدارية  يطالبهم فيها باستئناف الجلسات في القضايا الإدارية والمدنية  على مستوى المحاكم والمجالس شريطة أن يتأسس فيها محامون  دون حضور الأطراف صراعا جديدا ما بين الوزير ونقابة القضاة التي طالبت بتدخل رئيس الجمهورية لعدم جدية القرار وقانونيته.

هذا وأشارت نقابة القضاة في رسالتها إلى  رئيس الجمهورية أن  التعليمة الصادرة عن معالي وزير العدل  غير قانونية  وتعتبر انحرافا غير مسبوق  في تاريخ القضاء بحكم أنها تثير الفوارق الاجتماعية ما بين المتقاضين   وتمنح حق التقاضي لطرف على آخر  بحكم انها تناولت الفصل في القضايا التي تأسس فيها محامون ما تأجيل ما دونها  ما يخلق مبدأ المفاضلة بين القضايا على أساس تأسيس الدفاع  وهو ما يعد اغتصابا  لمبدأ مساواة الجميع  أمام القضاء من جهة ومخالف للمبادئ العالمية للتقاضي الذي تمنح الجميع هذا الحق دون تميز، كما أنها تمس  بترتيب القضايا من جهة أخرى  ، من ناحية  أخرى أشارت النقابة أن  هذا الإجراء من شأنها المساس بصحة القضاة  وموظفي  المحاكم  والمجالس  في ظل انعدام أدنى  وسائل للتعقيم   الأمر  الذي جعل النقابة تطالب  رئيس الجمهورية بالتدخل من أجل إلغاء هذه التعليمة الانفرادية وغير القانونية ، هذا وكان وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي قد وجهة تعليمة استعجالية يوم 13 ماي المنصرم تقضي باستئناف الجلسات على في القضايا المدنية والإدارية  على مستوى المحاكم والمجالس مع الفصل في القضايا التي تأسس فيها محامون  مع تأجيل ما دونها.

 

محمد بن ترار

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