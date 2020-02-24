نقابة العمال من الثورة إلى الثروة

بقلم: احسن خلاص

على عكس ما جرت عليه العادة، فضلت السلطات الرسمية هذا العام الاحتفال بالذكرى المزدوجة لـ24 فبراير تحت أضواء خافتة بعيدا عن البهرجة والفلكلوريات التي عودنا عليها الاتحاد العام للعمال الجزائريين منذ العقود الخالية وحتى الحكومة آثرت أن تحيي الذكرى في الميدان دون أن تحدث ضجة غير معتادة بل أرسلت على لسان الوزير الأول عبد العزيز جراد رسائل جديدة مختلفة إلى حد كبير عما اعتاد عليه الرأي العام مفادها أن الموارد البشرية هي الأساس والثروة الحقيقية تكمن فيها وأن الأمم انتصرت على التخلف بالموارد البشرية وليس الطبيعية.

وتكون السلطة بهذا الموقف قد وقفت موقفا وسطا، فلا هي حرصت على توظيف الحدثين التاريخيين توظيفا سياسيا رسميا كالمعتاد ولا هي أرجعتهما إلى الشعب ومكنت المؤرخين والمجتمع المدني من إحيائهما بعيدا عن الطقوس الرسمية، لكن كيف يمكن للشعب أن يحتضن ما يشبه اليوم جثة هامدة بعد أن أفرغهما النظام القائم منذ سنوات من جوهرهما التاريخي وحولهما إلى مواعيد الزردة والرقصات الفلكلوية آخرها الاحتفالية التي أقيمت بأدرار السنة الماضية تحت إشراف الأمين العام السابق عبد المجيد سيدي السعيد المتقاعد وتحت رعاية الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الطامح لولاية خامسة بعد أن أعلن عن ترشحه لها في 10 فبراير، وقد كانت الاحتفالية بمثابة تحد صارخ للحراك الشعبي الذي كان قد قام قبل يومين فقط، احتفالية أكدت للمرة الألف أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين طلق الطبقة الشغيلة بالثلاث وأن إحياء ذكرى تأميم المحروقات لم يكن إلا ذرا للرماد في العيون من قبل سلطة كانت على استعداد للتراجع عن التأميمات لإبقاء سيطرتها على رقاب الناس.

لكن ما العمل؟ وكيف نحتفظ بالمحطات التاريخية لهذا البلد بعد أن ننفض عنها غبار الفساد والزيف الذي لحق بها لسنوات وكيف نصلح تاريخنا السياسي والنقابي والديني ونسلّه كما تسل الشعرة من العجين من براثن النظام المستبد وكيف نرجعه إلى الشعب بعد أن اهتلك بفعل كثرة الاستعمال وفرط الاستغلال وصار فاقدا للصلاحية السياسية ومدعاة لنفور أجيال بأكملها؟

مَن مِن الأجيال الجديدة يعلم أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ليس ملكا لسيدي السعيد أو حتى لعبد الحق بن حمودة أو من سبقوهما على رأس هذه المنظمة التاريخية بل تملكوه بعد الاستقلال؟ وكم هم من يدركون أن المركزية النقابية لم تعد ملكا للعمال بل ظلت في خدمة الأوليغارشيا التي سيطرت على القدرات الوطنية وبقيت في أحسن الأحوال نقابة لبقايا العمال؟

لقد كان إنشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين مع أعظم إنجازات جبهة التحرير الوطني التاريخية وقد كان ضمن خطة تصورها رمضان عبان ونفذها مساعدوه من أمثال بن يوسف بن خده لإنشاء مركزية نقابية جزائرية تابعة للجبهة بديلة عن الاتحاد النقابي للعمال الجزائريين وهي المركزية النقابية التي كانت تحت وصاية المصاليين. لقد كان عيسات إيدير الرجل الذي كان يبحث عنه رمضان عبان في أزقة وأحياء مدينة الجزائر ليصل إليه بفضل المناضل الكبير لخضر رباح ليشكل به النواة الأولى لما أصبح قوة ضاربة للجبهة في ضغطها على النظام الاستعماري وأحد الأعمدة التي وقف عليها إضراب الأيام الثمانية في نهاية يناير 1957.

لقد كان الفضاء النقابي الجديد فرصة لجمع شمل الوطنيين من قدامى حركة انتصار الحريات الديمقراطية للانخراط من مواقع عملهم في ثورة تحريرية أخذت طابعا سياسيا أعمق من مجرد المواجهة العسكرية مع العدو. لقد كانت المركزية النقابية الجديدة فرصة لانخراط العمال في مهمة ظاهرها الدفاع عن حقوق العمال المادية والاجتماعية وفق القوانين الفرنسية وباطنها بوتقة لنشر الوعي الوطني وتعبئة العمال لمسايرة التوجه الجديد الذي جاء به رمضان عبان والعربي بن مهيدي وبن يوسف بن خده وغيرهما وكرسوه في النضال السياسي في المدن الجزائرية لاسيما مدينة الجزائر.

لم تمض إلا أشهر قليلة حتى اكتسحت المركزية النقابية الجديدة التراب الوطني وشملت عدة قطاعات مثل قطاع النقل وعمال الموانئ والبريد والتعليم وغيرها وضمت في هياكلها رجالا مثل مولود قايد وعلي يحيى عبد النور وبوروبة وصابر شريف وقائمة طويلة من المناضلين في عملية انتشار أفقية عنوانها التضحية من أجل الوطن أقوى من النضال من أجل البطن.

غير أنها سرعان ما تعرضت للقمع الشنيع وأودع قادتها المحتشدات وعلى رأسهم زعيمها إيدير عيسات ونفذ في حقهم حكم الإعدام حتى أن بعضهم أعيد اعتقاله بعد أن برأته المحاكم ليلقى حتفه في ظروف غامضة مثل ما حدث لعيسات ايدير ومعظمهم خلفوا عائلات تكفلت بهم منظمات نقابية عالمية كانت المركزية حريصة على الانضمام إليها لرفع صوت الجزائر عاليا خلال المؤتمرات النقابية الدولية.

ونذكر في هذا الصدد أن الرئيس احمد بن بله لما استقبل وفدا عن أول أمانة وطنية للمركزية بعد الاستقلال قد سأل عن حال عائلة عيسات إيدير فأخبره الوفد أنها تتقاضى منحة من الفيدرالية السويسرية للنقابات فغضب وأمر بمراسلة المنظمة السويسرية لتوقف إرسال المنحة على أن تدفع من خزينة الدولة الجزائرية وهذا ما حدث إلا أن خزينة الدولة الجزائرية لم تكن في موعدها فاضطرت عائلة عيسات إيدير للاستعانة بتكفل الأقارب.