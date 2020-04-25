نقابات التربية تقترح تأجيل البكالوريا

* لقاء لتوحيد المطالب قبل لقاء مع الوزير

باشرت نقابات قطاع التربية لقاءاتها من أجل تحضير مسودة مطالبها قبل اللقاء مع وزير القطاع خلال الساعات المقبلة من اجل تحديد مصير السنة الدراسية وإنقاذ التلاميذ من هاجس السنة البيضاء الذي صار ينغص حياة الأسرة الجزائرية بفعل استمرار الحجر الصحي ومعه مقاطعة الدراسة.

هذا وقد أجمعت النقابات على ضرورة المطالبة بتأجيل شهادة البكالوريا إلى شهر سبتمبر المقبل في حالة استمرار تفشي المرض بحكم إن هذا الامتحان يعد مصيريا لدخول بوابة الجامعة في حين يمكن الاعتماد على فصلين لانتقال باقي التلاميذ بما في ذلك شهادتي نهاية المرحلة الابتدائية وشهادة التعليم الأساسي وفي هذا الصدد كشف المكلف بالإعلام السيد مسعود بوذيبة أنه يمكن إن نلغي شهادتي التعليم المتوسط والأساسي والاعتماد على احتساب معدل الفصلين وإعلان نهاية السنة بصفة عادية في حين أن البكالوريا امتحان لا يمكن تجاوزه ويجب إقامة الامتحان ما يستوجب تأجيله في حالة استمرار الوضع على هذا الحال الذي تحدده التقارير الصحية ، في حين يرى رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح أنه أصبح لزوما الاعتماد على الفصلين الأول والثاني لكل المستويات باستثناء شهادة البكالوريا التي يستوجب تأجيلها إلى شهر سبتمبر،هذه الاقتراحات التي قد تلاقي رفضا من قبل جمعية أولياء التلاميذ لأنها تمس بحقوق فئة كبيرة من التلاميذ الذين تتراوح معدلاتهم بين ال09 و9.99 من 20 في المتوسط و4.5 و4.99 في الابتدائي والذين يمكنهم الاستدراك في الشهادات أو امتحان الفصل الثالث ، وتبقى هذه الاقتراحات تنتظر اللقاء الحاسم مع الوزير الذي سيحدد مصير السنة الدراسية في الساعات المقبل.

محمد بن ترار