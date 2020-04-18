نقابات التربية تتوحد لإنقاذ الموسم الدراسي

كشفت مصادر نقابية أن اتصالات حثيثة انطلقت نهاية الأسبوع بين الإطارات النقابية ذات الفعالية في قطاع التربية الوطنية ، قد باشرت لقاءاتها من أجل التحضير لأرضية مطالب تقدم إلى وزير التربية محمد أوجاووت خلال اللقاء الرسمي الذي سيتم مابين الوزير والنقابات خلال الأيام المقبلة لإنقاذ الموسم الدراسي وتقديم الاقتراحات الممكنة لتعويض النقائص التي تسبب فيها وباء الكورونا ، خاصة وأن اغلب النقابات أجمعت أن التدريس عن بعد عن طريق القنوات أو الانترنيت غير فعال ولن يعطي النتائج المرجوة .

هذا وأشارت نقابة الأسنتيو أنها قد حضرت مسودة مطالب توجه إلى الوزير خلال اللقاء الذي سيكون خلال الأيام المقبلة من خلال التشديد على الاكتفاء بفصلين والعمل على الانتقال بحساب معدل الفصلين مع اقتراح تخفيض معدل الانتقال إلى 9.50 للمتوسط والثانوي و4.5 للابتدائي ، في حين يتم تأجل الامتحانات الرسمية على غرار البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط إلى أواخر جويلية أو بداية سبتمبر ، حيث سيكون الدخول بداية سبتمبر لاستدراك دروس الفصل الثالث إلى غاية أول أكتوبر.

هذا الاقتراح أجمعت عليه نقابة الكلا و الانباف ، مع بعض الاختلافات الصغيرة حول امتحانات نهاية السنة وإبقائها في مواعيدها في حين لم تبدي نقابتا الاتحاد العام للعمال الجزائريين والسناباب ذات التمثيل الضعيف في القطاع رأيهما بعد .

محمد بن ترار