نقابات التربية بغليزان تتوعد وتطالب وزير التربية بالتدخل

مدير متوسطة بوعمامة بالحمادنة يعتدي على استاذ اثناء امضاء محاضر الخروج

أقدم نهار أول امس مدير متوسطة بوعمامة ببلدية الحمادنة بوركبة شمال شرق ولاية غليزان بالاعتداء على استاذ داخل حرم المتوسطة بفعل خلفات نقابية بحكم ان الاستاذ الضحية هو منسق الفرع النقابي للكنابست بالمؤسسة ، الامر الذي جعل الضحية يقرر رفع دعوى قضائية ضد المدير وحرك النقابات التي اعتبرت كرامة الاستاذ وحرم المؤسسة خط احمر خاصة وانهم سبقوا رفع شكاويهم الى مدير التربية حول تصرفات هذا المدير الذي يدعي النفوذ حسبهم واستغل نهاية الموسم لتنفذ اعتدائه على ممثل الاساتذة بصفة انتقامية ، ما جعلهم اليوم يراسلون وزير التربية ويطالبونه بالتدخل العاجل لوقف تصرفات هذا المدير اللامسؤولة مهددين بالدخول في احتجاجات مع الدخول الاجتماعي