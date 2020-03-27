نفي إصابة كريم طابو بجلطة دماغية

أكدت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر استبعاد إصابة المدعو كريم طابو المحبوس بجلطة دماغية بعد إخضاعه إلى فحوصات طبية معمقة بالمستشفى حسب ما أفاد به بيان للنيابة العامة.

وأوضح البيان أنه عكس ما تداولته بعض وسائل الإعلام في شأن الحالة الصحية للمدعو طابو كريم الموقوف بمؤسسة إعادة التربية بالقليعة تنهي النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أن المحبوس المعني تم بتاريخ 25 و 26 مارس الجاري إخضاعه إلى فحوصات طبية معمقة بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالجزائر حيث تكفل به ثلاثة أساتذة في الطب متخصصين في كل من أمراض القلب و الأعصاب و الأشعة و الذين بعد الفحص المعمق للمعني و إخضاعه لمختلف التحاليل الطبية و أنواع الأشعة من سكانير و التصوير بالرنين المغناطيسي و كذا التصوير بالموجات فوق الصوتية حيث تم استبعاد بصفة قطعية إصابة المحبوس المذكور بجلطة دماغية و كذا ما يكون قد نتج عن مثل هذه الإصابة من مضاعفات.

باية ع