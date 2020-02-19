“نفذ صبرنا سنحتكم إلى الشارع من أجل قوت أبنائنا”

أعرب رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، لقطاع التربية الوطنية وموظفي المخابر، بحاري سيد علي، أمس، عن أسفه، من مستوى اللقاء الثنائي الأخير، المبرمج بينهم وبين الوزارة، معتبرا أنه لم يأتي بثماره المرجوة، نتيجة انتهاج الجهات المعنية، لنفس السياسة السابقة، المتمثلة في محاولة امتصاص غضب، هذه الفئة المغلوبة على أمرها، من خلال الإصغاء لها فقط، حيث وصلت بهم الجرأة، لطلب تعليق الاحتجاج، دون تفاوض واضح وملموس، على مطالب المرفوعة من قبل النقابة.

من جهته، أكد بحاري، خلال حديثه مع جريدة “الوسط”، أن النقابة قد نفذ صبرها، قرار تصعيد الاحتجاج، والاحتكام للشارع، قرار نهائي لم يأتي عبثا، لأن فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، لقطاع التربية الوطنية وموظفي المخابر، انتظروا الوزارة أزيد من 11 سنة، لإيجاد حل لوضعيتهم المزرية، لكن دون جدوى، وما زاد وضعهم سوءا، هو تنصل الحكومة والوصاية، عن التزاماتهما السابقة معنا، مع التسلط الغير المبرر، من طرف المدراء الذين يخلطون العمل الإداري بالعمل النقابي، كل هذا دفع النقابة -حسبه-، لعدم السكوت من اليوم وصاعدا، عن حقوق هذه الفئة المهضومة.

في حين، نفى ذات المتحدث، إمكانية التكتل مع نقابات فئوية أخرى، مستقبلا، مشيرا أن النقابة ستدافع فقط، عن الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، لقطاع التربية الوطنية وموظفي المخابر، مشيرا إلى أن نقابته قد أخذت العبرة، مما حدث لها في الماضي، وبالتالي خلط مطالبهم مع مطالب نقابة أخرى، هو أمر مستبعد تماما، ولن يخدم عملهم النضالي مطلقا، مضيفا أن التنظيمات النقابية، التي تلجأ لمثل هذه الممارسات، لا تملك على العموم تمثيل ميداني لها، عكسنا تماما.

وتجدر الإشارة، قررت النقابة في يبان سابق لها، شن إضراب لمدة يومين، بتاريخ الـ23 و 24فيفري الجاري، مع اعتصامات ولائية، أمام مقرات الولايات، على الساعة العاشرة صباحا، موضحة فيه، أن قرار الاحتجاج، اتخذ بعد استنفاذ كل السبل، لتحقيق مطالبهم، التي منها: التسريع بحل الشغور الرهيب، الذي يضرب المدرسة الجزائرية في العمق، من كل الجوانب، ورفع التسلط والاستبداد بالمؤسسات التربوية عن العمال النقابة البسطاء، وخاصة تحديد المهام وإدراج مناصب الشغل في مقررات التعيين، وغيرها كثير من المطالب المشروعة لفئة، الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، لقطاع التربية الوطنية وموظفي المخابر.

مريم خميسة