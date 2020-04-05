نفايات الشركات النفطية تهدد سكان قصور أوقروت بأدرار

يشتكي سكان بلدية”أوقروت” حوالي 140كلم شمال ولاية أدرار خلال المدة الأخيرة من انتشار النفايات بمختلف أشكالها داخل إقليم البلدية وبالقرب من التجمعات السكنية والبساتين الفلاحية الواقعة على مستوى إحدى اكبر الواحات المنتجة لمختلف أنواع التمور والخضروات ومختلف المحاصيل الزراعية بالولاية .

وحسبما علم من جهات محلية بأدرار ، فإن هذه النفايات السامة يتم رميها حسب السكان بشكل فوضوي وعشوائي وتتسبب فيه بعض الشركات البترولية الوطنية والأجنبية دون حصولها على تراخيص ودون مراعاة للوسط البيئي بالمنطقة.

السكان ابدوا في تصريح لهم مع يومية”الوسط”تخوفهم من تأثيرات وانعكاسات هذه النفايات الخطيرة التي تتواجد بها مواد كيميائية سامة وغيرها وقد تكون لها أثار وخيمة تتسبب في الإصابة بأمراض خطيرة في أي وقت فضلا عن تهديدها للمحيط البيئي عموما و الإنتاج الفلاحي الذي تعرف به الجهة حسب ما صرح به مواطنون لنا خلال زيارة ميدانية إلى هذه المنطقة والوقوف عن كثب عن هذه الوضعية.

من جهته أوضحت مصادر مسؤولة ليومية “الوسط” أن جملة من الإجراءات تم اتخاذها في هذا الصدد وقد تم توجيه في وقت سابق إعذار لإحدى الشركات والمتعلقة بمجمع بترولي ينشط بمنطقة تيميمون بغية إزالة هذه النفايات قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا في هذا الإطار و في مدة لا تتجاوز العشرة أيام ، مناشدة كل الأطراف ذات العلاقة من مواطنين وجماعات محلية ومؤسسات وجمعيات وغيرها بضرورة إخطار مصالحها من اجل حماية البيئة، وفي موضوع متصل فقد أشارت نفس المصادر إلى ان ولاية أدرار الحدودية تعرف خلال السنوات الأخيرة وجود عديد الشركات الوطنية و الأجنبية المختصة في مجال المحروقات وهي حاليا في مرحلة انجاز هياكلها و ورشاتها مما يجعلها تقوم برمي كميات معتبرة ومختلفة من النفايات المختلفة قبل الشروع في نشاطها مما يعني قيامها برمي كميات أكثر من النفايات حيث تم الاتفاق مع عدد من هذه الشركات بصدد تنظيم رمي هذه الأخيرة في إطار قانوني منظم وفقا للقانون ويحترم البيئة وصحة السكان.

وفي انتظار ذلك يبقى المواطنون بهذه المنطقة يتنفسون دخان وروائح هذه النفايات الخطيرة إلى أجل غير مسمى.

نجاة ،ح