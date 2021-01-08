نغيز: تنتظرنا مباريات ماراطونية وطوينا صفحة بن علجية

ج.ن

وصف مدرب مولودية الجزائر نبيل نغيز، ما حدث مع فريقه من تحيز تحكيمي مع مضيفه الصفاقصي التونسي، برسم إياب الدور الأوّل من رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم “بالخبث”.

وقال نغيز اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: نحن شرفاء ولا نعرف الخبث الرياضي، وكنا نعرف بأن هناك كواليس تنتظرنا وحضرنا أنفسنا لذلك.

وأضاف: لقد كانت هناك معركة حقيقة على أرضية الميدان، وهذا النوع من المباريات الفاصلة تربح ولا تلعب ونحن قمنا بواجبنا كرجال وتأهلنا كان مستحقا.

وأكد: نعمل على مشروع بناء هوية خاصة بالفريق في طريقة اللعب، وطموحنا كبير جدا ونتمنى تفادي الإصابات في خضم ذلك، كما أننا نساير ضغط المباريات من خلال سياسة تدوير اللاعبين، ونعد الأنصار بأن الآداء سيتحسن مستقبلا في دور المجموعات.

وعن الخلاف الذي طفا مؤخرا مع اللاعب بن علجية كشف نغيز أنه لا توجد الآن قضية اسمها بن علجية، مشيرا أن الأمر بينه وبين اللاعب وسيعيده إلى التشكيلة عندما يرى بأنه جاهز لذلك ، مضيفا أنه طوى الصفة نهائيا بشأن هذا الموضوع.

وفي رده عن سؤال حول إمكانية تدعيم النادي بلاعبين خلال الميركاتو أوضح نغيز :” لا أود الحديث عن هذا الموضوع ، فلست ضامنا لبقائي في النادي خلال الميركاتو.”من جانبه أكد عبد الناصر ألماس رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر، بأن ثقته كبيرة في المدرب نبيل نغيز ولن يتنازل عنه.

وقال ألماس لنفس الوسيلة الإعلامية: ثقتي في المدرب نغيز كبيرة جدا وهو من أعاد الفريق للواجهة وسيبقى معنا.

وأضاف “الحكم الغامبي باكاري غاساما الذي أدار المباراة، كان سخي في منح البطاقات للاعبي المولودية وهدف الصفاقسي غير مستحق لأن ضربة الجزاء كانت خيالية.

وختم: “التكاليف كبيرة في الطائرة 5 ملايين دينار جزائري لكننا ننتظر القرعة التي ستجرى اليوم بالقاهرة لدوري المجموعات، وسنضع خطة لتنقل فريقنا في إفريقيا “.

هذا ويستأنف فريقي مولودية الجزائر التدريبات مساء، غدا السبت، على الساعة الخامسة مساءا للتحضير للمواجهة المرتقبة من البطولة، الإثنين، أمام مولودية وهران برسم الجولة السابعة من الرابطة المحترفة الأولى.