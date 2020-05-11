نعتمد الشفافية في تقديم إحصائيات كورونا

أكد البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ، صبيحة أمس، خلال زيارة قادته إلى المدية أن الجزائر تتعامل بكامل الشفافية فيما يتعلق بجائحة كورونا، وأوضح خلال حديثه جمعه بالأطقم الطبية والشبه صحية بمستشفى محمد بوضياف ، أن مجيئه للولاية هو تحفيز واعتراف بالمجهودات الكبيرة لمنتسبي القطاع، بالإضافة الى ان الفرصة مواتية للمختصين من أجل الاحتكاك المباشر مع إطارات الوزارة الذين يشتغلون بلجنة الخبراء التي أقرها رئيس الجمهورية، إلى جانب الإطلاع على واقع المرضى و الإجابة على مجمل الإشغالات والأسئلة المتعلقة بواقع القطاع خلال هذه الأزمة الصحية، سيما بعد نجاح الكشف عن طريق الأشعة بالمساهمة في اكتشاف أعراض كوفيد 19 بنحو 1025 فحص ، وأوضح بن بوزيد بأن وزارته مهتمة كثيرا بهذا الوباء ، ولديها مؤشرات مشجعة جدا ، علاوة أن هذه الزيارة ليست تفتيشية بقدر ما هي تضامنية مع الجيوش البيضاء ومختلف الشركاء على غرار الحماية المدنية ومختلف المصالح الأمنية ، مشيرا في ندوة صحفية بأنه وفقا للإحصائيات المتحصل عليها والمعلن عنها يوميا ، فإن الحالة العامة مطمئنة ،بفضل كل هؤلاء ، نافيا بعض المعلومات المغرضة التي يريد بثها البعض على أننا الدولة الأكثر إصابة بهذا الوباء في إفريقيا، وأوضح ممثل الحكومة بأن عدد الوفيات لا يرضيه ، رغم أنه يتضاءل من يوم لآخر ،محذرا من مغبة الإستهتار بهذا الوباء القاتل ، مؤكدا بأن الوزارة تقوم بالكشف والتحليل بعديد الولايات بالجزائر، وهو الأمر الذي يجعل بالضرورة عدد الإصابات في ارتفاع يوميا ، غير أن ما يهم حسبه هو الحد من الوفيات ، والتقليل من عدد الإصابات الجديدة ، على اعتبار بأنه كل وفاة تسجل في الجزائر في هذا الظرف يتم تسجيلها ، بقصد تفادي نقل العدوى، ونبه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ، المواطنين على أن ” الكمامة ” هي أول واق للساكنة من الخطر ، كاشفا بأن الجزائر استوردت 22 مليون كمامة، مطالبا من كل المواطنين السعي لصناعة كماماتهم منزليا ، وتفادي نقل العدوى المباشرة ،مستشهدا بنجاح الدولة الألمانية في القضاء على الوباء باستعمال الكمامات.

و في رده عن امكانية دعم هذه الولاية التي باتت تستقبل في حالات وبائية من خارج الولاية ، بمستشفى جامعي ، بالنظر إلى قرارات الرئيس بإعادة النظر في المنظومة الصحية ،قال الوزير أن الأمر ممكن مستقبلا ، غير أنه يجب أن نعرف بأنه في كل ولاية أطالب بمثل هذه المطالب.

ر. بوخديمي