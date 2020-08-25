نظرة المؤرخ عبد النور خيثر إلى مؤتمر الصومام ج 01

بقلم الأستاذ فرحاني طارق عزيز.

في هذا العدد من جريدة الوسط سنستعرض بعض الأفكار التي تناولها المؤرخ الجزائري عبد النور خيثر حول مؤتمر الصومام، وسنقف عند نظرته الخاصة للمؤتمر، باعتبار أن الدراسة التي قدمها والموسومة بـتطور الهيئات القيادية للثورة التحريرية 1954-1962م، لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ المعاصر، من قسم التاريخ جامعة الجزائر خلال الموسم الجامعي 2005-2006م، تعد دارسة أكاديمية قيمة قدم من خلال المؤرخ ما استطاع جمعه من مادة تاريخية حول المؤتمر، وأرفقها برأيه الخاص متعمدا في ذلك على التحليل والنقد والمقارنة ليصل في الأخير إلى نتائج دقيقة تعتبر قيمة مضافة للمدرسة التاريخية الجزائر.

أسباب عدم حضور الوفد الخارجي لأشغال المؤتمر:

يستعرض الدكتور عبد النور خيثر الأسباب التي أدت إلى غياب أعضاء الوفد الخارجي للثورة عن المشاركة في مؤتمر الصومام، وأرجع ذلك إلى أن السبب الرئيسي إلى الخلاف الشديد الذي كان قائما بين القائدان أحمد بن بلة وعبان رمضان، وقد قدم دلائل تدل على هذا الموقف الذي اتخذه أحمد بن بلة تجاه القيادة التنفيذية للثورة في الداخل ممثلة في قيادة العاصمة (ZAA)، والتي اعتبرها تقوم بخطوات انفرادية وأعرب عن استنكاره الشديد لها، موضحا أنها كانت ترى بأن الوفد الخارجي للثورة يعد مجرد بعثة مكلفة بمهام محددة، وليس له أي ثقل سياسي حتى يكون بمثابة الجناح الذي يمثل قيادة جبهة التحرير الوطني في الخارج، وأشار أيضا إلى القطرة التي أفاضت الكأس هو الطلب الذي قدمه عبان رمضان إلى أعضاء الوفد عندما طلب منهم إرسال ممثل أو اثنين عنهم، وأن الصيغة التي أرسلت بها الدعوة للمشاركة في المؤتمر غير مقبولة ولا تعكس الحجم الحقيقي لأعضاء الوفد الخارجي، وأنها محاولة مقصودة لاستصغار أعضاء الوفد الذين احتج عليهم عبان رمضان في رسائله العديدة وطالبهم بعدم التحدث باسم جيش التحرير الوطني في الخارج.

تصادم وجهات النظر بين عبان رمضان وأحمد بن بلة:

جمع الدكتور عبد النور خيثر على مجموعة من الأدلة التي أطلق عليها تسمية الشواهد المدللة على تصادم وجهات النظر بن عبان رمضان وأحمد بن بلة، وفي هذا الإطار يقول: لو قدر لعناصر الوفد الخارجي حضور أشغال المؤتمر أن يحدث لا وقع اصطدام مباشر بين أحمد بن بلة وبين عبان رمضان، باعتبار أن الرجلان قد تصادمت أفكارهم واختلفت طريقة تفكيرهم وكان كل واحد منهما يفرض الاقتراحات التي يقدها الأخر واستدل بأمثلة أهمها:

رفض عبان رمضان الكل الاقتراحات التي تقدم بها الوفد الخارجي فيما يتعلق بإنشاء حكومة مؤقتة في الخارج.

رفض عبان رمضان أيضا لمشروع يتعلق بإنشاء لجنة عليا مشكلة من 12 عضوا يتقاسم الداخل والخارج من خلالها قيادة الثورة.

تحذير عبان رمضان لعناصر الوفد من الاستمرار في الاتصالات الغير رسمية مع الفرنسيين.

مطالبة عبان رمضان لأعضاء الوفد الخارجي بعدم التصرف كوزراء وسفراء قبل الأوان عندما أحس بتركيزهم على الجهود الدبلوماسية وتراجع أداهم في الجانب المتعلق بالدعم اللوجستيكي.

قصة الرسالة المشبوهة تثير حفيظة عبان رمضان:

بحسب رأي الدكتور عبد النور خيثر فقد كانت قضية الرسالة المشبوهة الموجهة إلى القائد شيحاني بشير في نهاية عام 1955م من طرف أعضاء الوفد الخارجي ممثلين في شخص أحمد بن بلة، إحدى الأسباب التي أثارت حفيظة عبان رمضان، خصوصا بعد أن قامت صحيفة لوموند الفرنسية بنشرها على صفحاتها بعد أن استرجاعها الجيش الاستعماري الفرنسي خلال معركة الجرف بتبسة، حيث تضمنت هذه الرسالة دعوة إلى قادة المنطقة الأولى والمناطق الحدودية الشرقية إلى التمرد على القيادة المركزية التي كان يشرف عليها عبان رمضان، وهو الأمر الذي دفع بعبان رمضان إلى توجيه يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى محمد خيضر ممثل الوفد الخارجي أعلن فيها أنه إذا تم إثبات تورط بن بلة في ذلك المسعى فإنه كان يستحق الشنق.

الوفد الخارجي للثورة الجزائرية كان معزول عما كان يحدث في الجزائر:

يتوقف الدكتور عبد النور خيثر كذلك أمام أهم الأسباب التي أدت عزل أعضاء الوفد الخارجي عما كان يشهده داخل الجزائر من تطورات عن جميع الأصعدة، بعد انشغال عناصر الوفد الخارجي الثلاثة خيضر وبن بلة وآيت أحمد بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنشاء حكومة في الخارج والتي زادت في حجم عزلتهم عما كان يجري في الداخل، ويتضح ذلك في النقاط الأتية:

العلاقة المتوترة لم تكن حافزا لبن بلة من أجل المشاركة في المؤتمر، ولعل هذا ما يفسر بعض الشيء نزوعه إلى الأخذ بنصيحة فتحي الذيب الذي حذره من المغامرة بالتوجه إلى الجزائر.

تواجد أيت أحمد في نيويورك وإسبانيا لفترة استمرت بضعة شهور ولم يطلع على المساعي الجارية في الداخل من أجل عقد مؤتمر الصومام إلى فترة ما بعد انعقاده.

استمرار محمد بوضياف في عزلته في إسبانيا وعند الحدود المغربية.

تركيز كل من بن أحمد بلة ومحمد خيضر كان يصب نحو العمل على مشاركة الوفد الخارجي في الندوة المغاربية التي كان مزمعا عقدها في تونس في أواخر أكتوبر 1956م.

واعتبر الدكتور عبد النور خيثر أن هذا الوضع كان يعبر عن الاختلاف الشديد في تحديد الأولويات بين القيادة المركزية في مدينة الجزائر وبين الوفد الخارجي الذي كانت عناصره البارزة مشتتة بين القاهرة وإسبانيا ونيويورك طيلة الشهور الثمانية الأولى من عام 1956م.

دوافع أعضاء الوفد الخارجي لرفض أرضية مؤتمر الصومام:

إلى جانب ذلك وضح الدكتور عبد النور خيثر بعض الدوافع التي قدمها أعضاء الوفد الخارجي لأجل رفض أرضية مؤتمر الصومام، وكتب في هذا الشأن مايلي: إلى جانب الطعن في الصفة التمثيلية لمؤتمر الصومام من طرف الغائبين عنه، ذهب هؤلاء إلى اعتبار أن قراراته تضمنت انحرافا خطيرا عن التوجهات الأساسية للثورة عندما تمت إعادة صياغة الهدف الذي تم تحديده في بيان أول نوفمبر بشكل أبعد البعد الإسلامي عن الدولة الوطنية المستقلة المأمول إعادة بنائها بعد الاستقلال.

على الرغم من القراءات المختلفة حول هذه المسألة التي كانت نقطة جدل كبير بين المؤتمرين حتى أن بعض المصادر أشارت إلى أن زيغود يوسف وإبراهيم مزهودي هددا من بالانسحاب من المؤتمر، إلا أن تبرير عبان رمضان لتلك اللمسة اللائكية في أرضية الصومام نجح في تجاوز ذلك الاختلاف. عندما تمكن من إقناع رفاقه بأن ذلك التغيير كان يهدف إلى تسهيل الجهود الرامية إلى احتواء اليساريين الجزائريين وكسب تأييد المعتدلين والرأي العام الفرنسي.

رأي المؤرخ محمد حربي:

استدل الدكتور عبد النور خيثر برأي المؤرخ محمد حربي الذي ذهب إلى أن الرهان الحقيقي في الاختلافات حول قرارات الصومام كان يكمن في الصراع حول القيادة، فإنه يصبح بالإمكان أن نفسر كل من تبريرات عبان رمضان المضللة ومواقف بن بلة المدافعة عن البعد الإسلامي بأنها كانت ميكيافلية أكثر مما كانت تعبر عن موقف مبدئي، والحجة في ذلك أن بن بلة الذي سمحت له الظروف التاريخية بالإشراف على قرارات أخطر من قرارات الصومام في الجانب المتعلق بتوجهات الدولة المستقلة، تجاوز بنفسه في مؤتمر طرابلس في جوان 1962م ذلك البعد وبتأييد من عناصر يسارية في صفوف جبهة التحرير الوطني كالتي اعتمد عليها عبان رمضان في صياغة وتحرير أرضية الصومام في أوت 1956م.كما أن عبان رمضان لم يكن أداؤه بريئا من النوايا الرامية إلى تمرير توجهاته العلمانية بعدما نجح في تقزيم دور القيادة التاريخية التي كان يعبر عنها بن بلة كممثل للوفد الخارجي في المرحلة الأولى الممتدة من أفريل 1955 إلى أوت 1956م، ثم بإبعاد كل من بن بلة وخيضر وآيت أحمد وبوضياف من أول جهاز تنفيذي مركزي للثورة التحريرية.