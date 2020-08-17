نظام معلوماتي لتسريع في وتيرة الادماج المهني.

نظرا للتأخر الكبير في عملية الإدماج المهني وتعطل إجراءات تسويته لما يقارب 09 أشهر كاملة بسبب عدم توفر مناصب مالية شاغرة تكفي لإدماج الدفعة الأولى لعمال الإدماج المهني ذو الخبرة أكثر من 08 سنوات إضافة إلى أن سبب عدم تحرك الملف على المستوى الوطني يرجع إلى أن مجموع عمال الإدماج المهني يشكلان في قطاعي الداخلية و التربية معا مانسبته 68 % أما باقي القطاعات الأخرى فتحوز مانسبته 32 % من تعداد عمال الإدماج المهني وطنيا.

وتسريعا لإجراءات التسوية التي تعرف تباطئا كبيرا، فقد أعدت مؤخرا وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي نظام معلوماتي جديد قدم للوزارات التي تعاني صعوبة في تسوية ملف الإدماج حيث سيمكن هذا البرنامج المعلوماتي الإدارات العمومية من التسريع في وتيرة الإدماج المهني من جهة، صدرت مذكرة من مصالح وزارة الداخلية للولاة الجمهورية، ترخص لهم استحداث مناصب ورتب جديدة من أجل تسريع تسوية ملف الإدماج المهني ماسيسمح بحل جزء كبير من عراقيل التقنية التي تحوز دون التكفل بهذا الملف، لاسيما مع إمكانية إعادة توزيع عمال الإدماج المهني على المصالح العمومية الإدارية والجماعات المحلية حيثما تتوفر مناصب مالية شاغرة تتوافق مع رتبهم وشهاداتهم العلمية يذكر بأن النائب شاوي الطاهر قد أشار بعد جلسة العمل التي جمعته في وقت سابق مع وزير العمل بأن بعض القطاعات قد أحرزت تقدما في تسوية ملف الإدماج المهني كوزارة الصحة ووزارة التضامن.

وبأن الدور الإشرافي لقطاع العمل يضيف النائب الطاهر شاوي قد انتهى فعليا وبقي دور القطاعات في تحديد الاحتياجات بدقة بمرافقة وزارة المالية التي ستعمل على تحديد المناصب المالية.

الجلفة : محمد سبع