نظام قانوني جديد للإقامة الطويلة المدى الخاصة بالمهاجرين في روسيا

قالت وزارة الداخلية الروسية، إنها تقوم بوضع نظام قانوني جديد للإقامة طويلة الأجل للمهاجرين الأجانب.

وأضافت، أن هذا العمل يجري في إطار تنفيذ أمر من الحكومة الروسية، وتنظيم وضبط العمالة المهاجرة في روسيا.

وأوضحت الوزارة أنه بموجب أمر صادر عن الحكومة الروسية في 30 مايو، تمت الموافقة على خطة عمل لتنفيذ خلال 2020-2022 مفهوم السياسة الحكومية للهجرة للفترة 2019-2025.

وقال التقرير: “يتضمن تنفيذ الخطة، تحسين قواعد الإقامة الدائمة والمواطنة في روسيا. ومن المقرر إنشاء نظام قانوني جديد للإقامة طويلة الأمد للمواطنين الأجانب في روسيا، وتحديث آليات تنظيم هجرة اليد العاملة، وضمان الأمن وسيادة القانون في مجال الهجرة”.