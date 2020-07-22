نظام الوقف بالجزائر العثمانية

بقلم الأستاذ: منصر أحمد

يعتبر الوقف تقليدا إسلاميا عريقا يشكل إحدى مظاهر الحضارة العربية الإسلامية، نظرا لتأثيره على مختلف نواحي الحياة. ومن أجل تحديد مفهوم الوقف وأقسامه يجب التطرق إلى ماهيته والتي تبرز من خلال التعريفات الفقهية المختلفة، كما يجب أن نبين أصل فكرة الوقف بوصفها فكرة إسلامية، وذلك من خلال الأدلة الشرعية المؤصلة له،

والوقف لغة يعني الحبس. ويقال: وقف يقف وقفاً، أي حبس يحبس حبسا، وإن لفظة الوقف قد استعملت بمرادفات كثيرة منها المنع والحبس، فهو في الدابة: منعها من السير وحبسها. وسواء كان الوقف حسيا أو معنويا، نقول في الحسي: وقفت في الطريق، وفي المعنوي وقفت جهودي لإصلاح المجتمع، والحبس بالضم ما وقف، والحبائس جمع حبيسة، وهي ما حبس في سبيل الخير.

01-المؤسسات الدينية العامة التي تتوزع عليها الأوقاف.

إن الأوقاف في الجزائر العثمانية كانت تتوزع على عدة مؤسسات خيرية ذات طابع ديني وشخصية قانونية ووضع إداري خاص، وهي حسب كثرتها تصنف كالآتي:

أوقاف الحرمين الشرفيين:

كانت تشكل أغلب الأوقاف الخيرية وذلك للمكانة السامية والمنزلة الرفيعة التي خص بها سكان الجزائر البقاع المقدسة بالحجاز وقد كانت هذه الأوقاف من الكثرة، إذ كانت تبلغ نسبتها في أواخر العهد العثماني ثلاثة أرباع الأوقاف الموجودة آنذاك.

مؤسسة أوقاف الجامع الأعظم:

يعد الجامع الأعظم بمدينة الجزائر من أقدم الجوامع، إذ يعود تاريخه إلى القرن الحادي عشر، وتدل الكتابة الموجودة على منبره أنه كان موجودا في رجب 409 هجري / 1018م. وتعتبر أوقاف الجامع الكبير بالعاصمة وأوقاف الجامع الكبير بقسنطينة ومعسكر وتلمسان من المؤسسات الغنية في المجتمع الجزائري، وهي لذلك كانت وسائل للنفوذ والإثراء لمن يتولى وكالتها من العلماء حيث كانت هناك أوقافا ضخمة باسم الجامع الأعظم وهذا حسب وثائق الأرشيف كان بعضها مشتركا بينه وبين أوقاف مكة والمدينة، وبينه وبين أوقاف الأندلس وقد كانت الجوامع الكبيرة في المدن الإقليمية تخضع لنفس المعاملة التي يخضع لها الجامع الأعظم في العاصمة.

مؤسسة أوقاف بيت المال:

تعتبر مؤسسة بيت المال من التقاليد العريقة للإدارة الإسلامية بالجزائر في العهد العثماني التي كان يشرف عليها أمين يسمى “بيت المالجي”. وأمانة بيت المال وظيفة رسمية إذا قيست بوظيفة الوكلاء السابقين. ولذلك كان الباشا يعين أحد القضاة أيضا ليساعد أمين بيت المال في إدارة المؤسسة، ذلك أن هذه المؤسسة من جهة سياسية ومن جهة أخرى خيرية. فقد كانت تشرف وتعنى بجميع أموال اليتامى والغائبين والأملاك التي تصادرها الدولة وكذلك التركات، كما كانت تهتم بشؤون الخراج وتحرص على شراء العتاد وتشرف على إقامة المرافق العامة من طرق وجسور وتشييد أماكن العبادة من مساجد كما كانت تهتم بالأماكن الشاغرة التي ليس لها ورثة فتضعها تحت الخزينة العامة.

أوقاف الجند والثكنات والمرافق العامة:

خصصت كثيرا من الأوقاف لإنفاق على المعوزين من الجند وصيانة بعض الثكنات والحصون والأبراج فضلا عن العديد من المرافق العامة الأخرى كالعيون والسواقي والحنايا والصهاريج والآبار وقد خصص لكل مصلحة من هذه المرافق العامة وكيل خاص يرعى أوقافها ويتعهد شؤونها مثل وكيل العيون والسواقي الذي كان مدخوله السنوي من الأوقاف التي يشرف عليها يبلغ 150 ألف في السنوات الأولى من الاحتلال.

02-المؤسسات الوقفية الخاصة:

مؤسسة سبل الخيرات:

استكملت مؤسسة سبل الخيرات تنظيماتها منذ فترة متقدمة تعود إلى نهاية القرن السادس عشر الميلادي، ويرجع تاريخ تأسيسها، حسب بعض المؤرخين 999هـ، الموافق لـ 1584م، على يد شعبان خوجة. وتدعمت مكانتها في الفترة الأخيرة من الحكم العثماني حتى أصبحت تحتل المرتبة الثانية بعد مؤسسة الحرمين الشريفين، من حيث وفرة مداخيلها وكثرة أوقافها، ونظرا لانتسابها إلى المذهب الحنفي من جهة ولغنى الطائفة التركية وجماعة الكراغلة التي كانت توقف أملاكها لفائدة المساجد الحنفية. وكانت مؤسسة شبه رسمية وكان عدد هذه المساجد الحنفية التي تكفلت مؤسسة سبل الخيرات بالإشراف عليها ورعايتها يبلغ ثمانية مساجد.

أوقاف الأولياء والأشراف:

حظي أغلب الأولياء (المرابطين) بأوقاف خصصت للإنفاق على أضرحتهم ففي مدينة الجزائر كانت تتوزع أوقاف الأولياء على تسعة أضرحة. ثمانية منها تقع داخل مدينة الجزائر بينما واحد وهو ضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي، يقع خارجها بنواحي جرجرة. وتأتي في مقدمة أوقاف الأولياء أوقاف سيدي عبد الرحمن الثعالبي التي كانت تقدر في أواخر العهد العثماني في الجزائر بـتسعة وستون وقفا، مردودها السنوي 6000 فرنك تنفق على القائمين على الضريح ويوزع قسم منها على فقراء المدينة كل يوم خميس بنسبة فرنك إلى ثلاثة فرنكات لكل فرد.

أوقاف أهل الأندلس:

أما عن أوقاف أهل الأندلس فهي لا تقل أهمية عن أوقاف الأولياء والأشراف وذلك لاستقرار مهاجري الأندلس ببلاد الجزائر وامتلاكهم ثروات ضخمة نتيجة أعمال الجهاد البحري والاشتغال بالزراعة، وقد خص كثير منهم جامع الأندلس والزاوية الملحقة به الذي أسس في النصف الأول من القرن السادس عشر ميلادي سنة 1633م، بكثير من الهبات والأوقاف بلغت 40 ملكية و61 عناء، وضعت تحت تصرف وكيل الأندلس، وقد تعززت مؤسسة أوقاف الأندلسيين بتأسيس زاوية الأندلسيين ثم تكاثرت مشاريعهم الخيرية حتى أصبحت تقدر بـ 4.080.72 فرنكا ذهبيا.

03-موظفو مؤسسة الأوقاف بالجزائر أواخر العهد العثماني.

إن أهمية التعرف على موظفي مؤسسة الأوقاف في الجزائر تعود إلى المكانة المرهونة، التي اكتسبتها مؤسسة الأوقاف في العهد العثماني، وإلى التأثير الذي كان لها على مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد كانت مؤسسة الأوقاف تتكفل بسد حاجات المشتغلين بالتعليم من فقهاء ومعلمين وطلبة، وتغطي نفقات القائمين على المساجد والمدارس والأضرحة والزوايا وتمد يد المساعدة للمحتاجين وأبناء السبيل، وتتعهد أماكن العبادة والتعليم بالصيانة والإصلاح. هذا بالإضافة إلى أنها كانت أداة فعالة في تماسك الأسرة والمحافظة على حقوق أفرادها، وعاملا مساعدا للحد من المظالم والأحكام التعسفية المتردية على قرارات الغزل والمصادرة التي كانت تستهدف الاستحواذ على الأملاك وإلغاء حق الملكية أصحابها في حالة عدم وقفها وقفا خيريا، على إحدى المؤسسات الوقفية.

المجلس العلم:

حسبما هو منصوص عليه في العقود الخاصة بالوقف، خولت له صلاحية الأمر والنهي في كل ما يتعلق بوضعية الوقف. جرت العادة أن يعقد المجلس جلساته أسبوعيا كل يوم خميس في إحدى المحلات التابعة للجامع الأعظم وتتمثل مهام وصلاحيات المجلس في الآتي:

الأمر والنهي في كل ما يتعلق بوضعية الوقف وحمايته من الضياع والتلف.

إصدار أحكام تتماشى ومصلحة الوقف من كراء واستبدال وصيانة.

التصرف في شؤون الأوقاف ومراقبة الموظفين القائمين عليها كالشيخ الناظر وجماعة الوكلاء والكتاب والأعوان والشواش والحزابة.

الإفتاء الديني في مسائل شرعية وإصدار آراء وأحكام فيها.

الشيخ الناظر (الوكيل العام).

غالبا ما يتم تعيين الموظف الرئيسي في كل مؤسسة وقفية وهو الشيخ الناظر أو المتولي أو الوكيل العام من طرف الباي شخصيا أو بإقرار منه بالنسبة لمدينة الجزائر. ومقاطعة دار السلطان ومن طرف البايات مباشرة، في باقي المقاطعات الأخرى بايليكات: قسنطينة، التيطري، وهران.

وكلاء المدن الكبرى والأعوان والموظفين الملحقين.

بما أن الأوقاف اتخذت شكل إدارة محلية خاصة وجهاز إداري مستقل ومحدد الصلاحيات يتميز بترتيب إداري في تنظيم موظفيه ووكلائه وأعوانه، وذلك حسب مهارة المشرفين وكفاءة القائمين عليه.

– وكلاء المدن الكبرى والأحياء: وهم من الدرجة الثانية من حيث السلم الإداري ففي هذا الصدد نجد مثلا بالجمع الأعظم ثلاثة وكلاء، يحملون نفس اللقب مع اختلاف أهمية الأعمال التي يقومون بها، أحدهم يوكل إليه الإشراف على مداخيل الجامع، والثاني يشرف على الأوقاف المخصصة لمؤذنين والثالث يتصرف في أوقاف الحزابين ومن بين مهامهم: جمع المحاصيل وقبض المداخيل الوقفية وصرف المرتبات، صيانة الأوقاف ورعايتها.

مجموعة الأعوان والموظفين الملحقين: يساعد الناظر ووكلاء الأوقاف مجموعة من الأعوان وذلك لتسهيل مهامهم المتزايدة بتزايد حجم الأوقاف وهم:

كتاب الوكلاء الرئيسيين (الخوجات): فهم بمثابة المحاسبين المكلفين بمسك محاسبة الشيخ الناظر ومهمتهم ضبط حسابات الأوقاف وحفظ الأوراق.

العدول: ويعينون من طرف القضاة من أجل مهام منها تسجيل عقود الوقف.

الشواش: فهم القائمين بخدمة الوقف وحراسته وصيانته.

الموظفين الملحقين: ويلحق بمؤسسة الوقف مجموعة من الموظفين على الشؤون الدينية مثل الأئمة والخطباء وبعض موظفي الخدمات.