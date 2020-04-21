نظام المحاكم الافتراضية للتفاهة و الرداءة

بقلم: الوليد فرج

أقول :

[دعني أهمس في أذنك خَلِّف ذكرى سيئة خير لك من سيرة كاملة رديئة ،كن من صناع الرأي و لا تكن من رموز أو صناع رموز التفاهة]

لعل من شروط و الموجبات الأخلاقية ، لاستغلال ميدان سيبراني أو فضاء الكتروني أو أي حيز مادي أو رقمي ، بأي وسيلة كانت أو واسطة ، لغرض عرض مادة تداولية مهما كان مضمون موضوعها ، يتوجب على الفاعل ، احترام النظام العام ، و الذوق والأخلاق والآداب العامة ، تحت طائلة المتابعة القضائية و الرقابة القيمية الاجتماعية .

إن الإعلام في زمن الشبكات الإجتماعية و مواقع التواصل الاجتماعي أحدث ثورة في الوظيفة التواصلية ، مما خلق تخالطا رهيبا ، بين فئات و طبقات المجتمع ، و تمازجا مكثفا بين المواد المتداولة ، و المواضيع المثارة ، مما نتج عنه وضع هجين ، مسخ نبل المهمة الإعلامية ، زاد في تعميق هذه الحالة المزرية ، الصفة الافتراضية المتسمة بالتمترس ، و راء الهويات الرقمية المستعارة ، أو المواجهات و الجدالات البكِسيلية السفلى خلف الشاشات ، مما خلق تدافع و احتكاك سيبراني ، أدى إلى هتك الكثير من القيم و جرح العديد من المثل و تحريك طابوهات حمراء و إثارة مواضيع كثيرة لم تكن متداولة عبر وسائل الإعلام الكلاسيكية التقليدية ، مما ولد موجة من الابتذال و التهتك لدى العامة ، لم تكن معروفة داخل مجتمعنا ، وجدت هذا العالم السيبراني ، متنفسا لها ، المتصف بالسيولة الدفاقة و التستر و الاختباء و راء الهوية الرقمية ، أدى إلى انتشار التفاهة و استشراء الرداءة التي ساعد على انتشارهما انخراط. بعض أشباه النخب ، لا سيما الإعلامية منهم ، متغافلة عن الأخلاق المهنية ضاربة السمعة الإعلامية و المركز الاجتماعي المحصّل و المكوّن بواسطة وسيلتها الإعلامية التقليدية من خلال استغلال فرصة الظهور في الفضاء العام العمومي (سمعي . سمعي بصري . مكتوب ..)

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الهندسة الاجتماعية الالكترونية

المجتمع الالكتروني تحت رحمة الخوارزميات

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إن الحكم الحدسي الأولي على سرعة الانتشار السرطاني و الذيوع الرهيب لاستعمال و استغلال العالم الأزرق ، تكون في الغالب وراءه هيئات خلفية تتشط في الظل و في الأركان الخافتة الضوء ، لغرض خلق فواعل اجتماعية و محركات تأزيم ، تكون محاورا موجهة للتسقط و التنابذ ، بطرق غير مباشرة ، أما لتوجيه الرأي العام إلى موضوعات في الغالب الأعم تتعلق بالهوية أو إلى صناعة رموز التفاهة ، من خلال تأسيس فعلا لمنظوماتها ، التي وجدت البيئة المناسبة لها ، و توفر شروطها ، من خمول الذكاء الجمعي ، و تراجع الفعل السياسي و الانقباض الاجتماعي الذي نتج عنه تقوقع و استقالة النخب من العملية النقدية ، و ضعف مستويات التعليم و الاندماج الإلكتروني ، في ظل انعدام البدائل ، أدى إلى انخراط النخب الإعلامية في لعبة التفاهة ، طورا تحت حجة التنفيس و الهروب من ضواغط اليومية المهنية التي ترزح هي الأخرى تحت انعدام شروط و مؤهلات الممارسة ، وطورا آخر تحت حجة أو ادعاء الهروب إلى السخرية الناقدة ، التي لا تمت بصلة لها موادهم المنشورة و المتداولة ، بل هم يكشفون عن حقيقتهم و مستواهم ، و حقلهم الحقيقي هو صناعة ترميز(رمز) التفاهة و الرداءة ، التي للأسف انتقلت عدواها داخل الأسرة ، و تسربت في أوساط المراهقين و الناشئة ، من خلال انفصام إعلامي يتمظهر بوجه رمز للتفاهة داخل أوساط القطيع السيبراني ، و وجه يحترف الفعل الإعلامي داخل الوسائل الإعلامية التقليدية ، مما زاد إلى انحراف الجمهور وراء التفاهة تحت تلبيس (حتى النجم الإعلامي فعلها) ، في غياب تام لأي رقابة تقييمية أو جهة تقويمية ، (ذاتية أو موضوعية) ، في وضع صار يتصف بالرداءة الشاملة التي عمت و هددت بنيان المجتمع في أركانه .

إن التفاهة كمرض و خطر صار اليوم بنيويا ، ساعده العالم السيبراني على التوالد ، و شدة التكاثف ، التي ذهبت به و انتقلت إلى داخل المجتمع العادي ، من خلال نشر سلوكات اجتماعية في الغالب تتسم ، بالخطورة المهددة للتماسك الاجتماعي ، تحت وقع انفصام جمعي .

الرصيد السيبراني الاجتماعي : (المصداقية)

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إن مجابهة التفاهة و الرداءة و الانحلال الوظيفي التواصلي الذي انتشر داخل العالم الافتراضي السيبراني ، يبدأ بتحديد محاوره و منظماته الافتراضية و فواعله الرئيسيين النشطين من خلال حصرهم و ضبط هويتهم الحقيقية ، و الوقوف على أهدافهم و تحديد نطاق و معالم ميدان نشاطها ، و تفكيك وتحليل المادة المتداولة ، و كشف البصمة الحقيقة لها (النية جرمية ، تتفيهية ترفيهية) ، كما يجب وضع آليات لفرز الجمهور الموجهة له المادة المنشورة ، أو المتداولة ، من خلال هذه الخطوات يتحدد عوامل كشف الرصيد السيبراني الاجتماعي ، الذي يكشف مستوى المصداقية الاجتماعية ، التي تجسدها سلبية أو إيجابية الناشط السيبراني وتحدد صفته هل هو مستقيل من التشاركية الاجتماعية الإيجابية ، مهتم مهمل للشأن العام ، مشارك في تحمل العبء الاجتماعي العمومي .

إن تحديد و ضبط القائمة السوداء لرموز التفاهة عدمي المصداقية ، يجب أن يكون وفقا لمعايير دقيقة ، تعتمد على تحديد فضاءت النشاطات التداولية و التفرقة بين التنظيمية و الشخصية ، و الوقوف على عناوينها و طبيعة موادها التداولية ، أهدافها و فواعلها .

تحديد المادة و المستند التداولي ، و المواضيع المستهدفة و استبيان وحدتها ، و الارتباطات التفاعلية الشبكية (تفاعل تبادل مع الغير) .

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خط النشاط السيبراني :

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من خلاله خط النشاط السيبراني يتحدد خطر مستوى التفاهة الذي تكشفه طبيعة الموضوعات والتي لاحظنا في الغالب ترتبط بالهوية و الثوابت الوطنية و الرموز الأمة ، وفي هذا الصدد يجب تثبيت صفة الاستمرارية و الديمومة (العود) (تفاهة دائمة ، متوسطة متذبذبة . مزاجية ضعيفة) . كما يجب الوقوف على مدى خطورتها من خلال جدية طرح المواضيع المتداولة و دلالةِ الخطاب المستعمل ، و نطاق و مدى تأثيرها ، على المتفاعلين و الجمهور المتلقي لها ، وعلى الدارس أن لا يغفل عن تحديد أصالة الفاعل أو تقليديته ، لهدف تحديد

أهدافه (تنفيس شخصي . تافه أصالةً . عقدة مرضية . ضعف شخصي . حسابات شخصية . أغراض دنيئة في الغالب جنسية . قائم بمهمة … ) .

ان هذه العملية لن يكتب لها النجاح ما لم يتم تحرير مدونة تضبط من خلالها المفاهيم و تحدد السلوكات التافهة و مواضيعها ، وفي هذا الموضوع الحساس يجب مراعاة البيئة الاجتماعية ، و الوضع العام لا سيما أوقات التفكه و التبسط الاجتماعي بسبب موضوع الساعة ، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار و الحذر من محاكمة السخرية الناقدة البناءة و ضوابطها ، كما يجب معرفة الجرائم الجارة لسلوك التفاهة .

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آليات مجابهة التفاهة و الرداءة و التهتك السيبراني :

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إن محاربة أي خطر لا تكون إلى في ميدانه و بيئته ، ولا يعزب عن بال أحد أن الانتشار الرهيب للاسترادات و المنظمات الرقمية الناشرة للتفاهة لا يكون التصدي لها إلا عبر استحداث آليات و وسائل مماثلة ، و لا يعتمد نظام التصدي بالضدية و نشر الحجج المناقضة أو الشعارات المناهضة ، أن هذه المنصات الالكترونية يجب أن تكتفي بعملية العرض و الكشف لعرض المحاكمة الشعبية ،

– يكون العرض يمس أما المناشير أو إعادة النشر أو التفاعل .

– رصد ردود فعل الجمهور القاضي و تقييم تفاعله مع موضوع جريمة التفاهة .

– تقييم الجدية في المحاكمة من خلال تحديد نوعية الجمهور و فئاتها .

– اختيار العينة المختصة المتفاعلة مع جريمة التفاهة موضوع المحاكمة (موضوع الجريمة سياسي تاريخي هوياتي اجتماعي ديني ..)

– خلق تفاعل فرعي مع العينة المختصة (القاضي) و ترسيمها من أجل تثبيت ديمومة التصدي للملفات المماثلة ، من خلال تأسيس نظام المصفوفة ذا التطور الذاتي العنقودي (مصفوفات فرعية) .

– وضع آليات رقابة و تصدي لردود الفعل المنطلقة من بيئة المتهم و الأخذ بعين الاعتبار إذا كانت تنظيمية مع الاكتفاء بالحظر و التحييد. لتفادي الاستنزاف .

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– تطهير الجريمة و آليات الرقابة الذاتية :

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إن الهدف الرئيس لهذه المحاكمة الشعبية هو تنظيف العقول و إعادة تقويم الذوق العام و تطهير المجتمع من بوائق و أدران التفاهة و مثالب و رطائن الرداءة ، لذا يجب قبل الشروع في أي إجراء هو توفير إيكولوجية مقاضاة شعبية نظيفة عادلة ، بعيدة عن أي تشخيص أو حسابات شخصية ، أو تشهير أو انتقام تحتوي غطاء كان سياسي أو إيديولوجي أو ديني أو اثني أو عرقي أو جهوي ، من خلال سن أرضية محاذير و موانع يلتزم بها جميع القضاة الشعبيين ، كما يعتبر المس بشخص المتهم ، تحت طائلة الإتهام ، وأي تفاعل يخالف هذه الضوابط يقع صاحبه مهما كان للمحاكمة ، كما يحظر كل من يتخذ موضوع المحاكمة مادة للتشهير بعد أن شارك فيها كمتفاعل أو قاضي .

إن سمو و حساسية هذه المنهجية في إعادة التربية تستوجب وعي كبير و تضحية أكبر و كما قال المتنبي :

إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام.