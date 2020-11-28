نطالب بفتح الرحلات لانقاد الشركة من الإفلاس

طالبت كل من نقابتي الطيارين ونقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين ” UGTA Air Algerie ” في بيان مشتركا لهما بضرورة تدخل السلطات العليا من لانقاذ شركة الخطوط الجزائرية من الإفلاس جراء التوقيف الذي طال نشاطها منذ 18 مارس الماضي بفعل جائحة الكورونا ما جعل الشركة تواجه مصيرا صعبا ، خاصة في ظل عدم وجود إجراءات لدعمها حسب البيان ،من قبل السلطات العمومي مطالبين بفتح الخطوط الداخلية للعمل لضمان دفع اجور 10 آلاف عامل بالشركة.

وأكدت النقابتان أنه في الوقت الذي تتم الترخيص للشركات الأجنبية بالعمل يوميا من المطارات الجزائرية، مقابل مبالغ كبيرة في كثير من الأحيان بالعملة الأجنبية فإن شركة الخطوط الجوية الجزائرية محرومة من العمل الأمر الذي يجعلها تخاطر بفقدان الأرباح بسبب عدم نشاطها ،وقد تفقد عملائها من شركات أخرى ، من جانب آخر أفادت النقابتان أن الجوية الجزائرية، ورغم الوضعية الصعبة التي تمر بها، إلا أنها تستمر في دفع مستحقات 10 آلاف موظف لديها ، واقترحت استئناف الرحلات الداخلية، والتي يمكن أن تكون بمثابة استعداد لاستئناف الرحلات الدولية، وهذا في ظل التطبيق الصارم للبروتوكول صحي كما هو الحال مع جميع أنحاء العالم الأمر الذي يجعل من المناسب النظر في إعادة فتح الحدود ببروتوكول صحي يضمن السيطرة على مخاطر نقل الوباء.

محمد بن ترار