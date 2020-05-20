نطالب برفع المنحة الجامعية ورقمنة الجامعة

كشفت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين “LNIA” على لسان عضو مكتبها الوطني عبد القادر بن خالد في تصريح لجريدة الوسط أنها تثمن التطورات التي تشهدها الجامعة الجزائرية من خلال إطلاق قناة تلفيزيونيه ومعها برنامجا للنهوض بالجامعة وتطوير أدائها وفقا لما يشهده العالم من تطورات بحكم أن الجامعة وإطاراتها هي مستقبل الجزائر بصفتها اليد التي تساهم في تطوير اقتصادها عن طريق إنتاج الكفاءات التي ظهرت جليا من خلال جائحة الكورونا من خلال المساهمة في تطوير محركات الكشف وإنتاج المواد المطهرة بالمخابر.

هذا وجدد بن خالد تمسك الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين بتطوير رقمنة الجامعة لكن شريطة الاعتماد على توسيع الفضاءات الخاصة بذلك والاعتماد على التكوين الخاص للطلبة والأساتذة والطاقم الإداري على حد سواء لضمان نجاح المخطط والسير بالجامعة وفقا للتطورات الجديدة ومواكبة حركية الجامعات في العالم ، وفي هذا الصدد أشار بن خالد أن هذه الإجراءات تستوجب التحسين الاجتماعي للطالب على غرار رفع منحته الجامعية لضمان تحصيل وسائل الرقمنة ، وكذا ربط الجامعات والأحياء الجامعية بكافة وسائل الرقمنة على غرار الانترنيت ذات التردد العالي ، واستدراك الأخطاء التي كشفها وباء الكورونا ومنها فشل التعليم عن طريق الوسائط نتيجة لغياب التقنيات والوسائل والتكوين المستمر واستحداث نوع من التربصات للطلبة في مجال الإعلام الآلي والمعلوماتية بالتعاون مع مخابر الجامعات التي يستوجب تفعيلها وتدعيم ادائها للنهوض بالجامعة من خلال الاستثمار في الموارد البشرية “الطالب والاستاذ” لأنهما الأساس في نجاح الجامعة الجزائرية.

محمد بن ترار