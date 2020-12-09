نطالب بتعديل شروط الالتحاق بالدكتوراه

طالب رئيس المكتب الولائي بوهران في الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، طيايبة مراد، أمس، بإلغاء المادة 07 من القرار الوزاري رقم 961 المؤرخ في 02 ديسمبر 2020، المحدد لكيفيات الالتحاق بالدكتوراه و شروطه وتنظيمه، المتعلق بمنع معيدي السنة بالطورين الأول و الثاني، و المعرضين لعقوبة تأديبية من الدرجة الثانية من الترشح، معتبرا هذا الأمر طعن وإجحاف في حق الطلبة.

ودعا طيايبة في تصريح خص به جريدة “الوسط”، لضرورة فتح باب الترشح للجميع دون استثناء، لأن مسابقة الدكتوراه حق لجميع المتحصلين على شهادة الماستر بدون تصنيف، مرجعا سبب إقدام الوزارة على هذا –في اعتقاده- لتخفيض عدد المشاركين في المسابقة.

في سياق متصل، أوضح متحدثنا، أن المستوى العلمي للطالب لا يقــاس حتما بهذين الشرطين، أي أن إعادة السنة لا علاقة لها ولا يكون سببها إلزاميا لتدني الرصيد العلمي و المعرفي للطالب، هذا الى جانب أنه يمكن أن يعيد الطالب السنة في أحد الطورين بسبب مرض عادي أو مزمن، أو لأسباب شخصية أو نفسية أو حتى حوادث فجائية، وبالتالي المستوى لا علاقة له بالانتقال بحيث أنه يتغير و يتطور، فمن غير الممكن لطالب أعاد السنة الأولى ليسانس مثلا، نتيجة عدم تأقلمه مع الجامعة في ظل نقص التوجيه (غياب الأستاذ الوصي) أن يمنع من المشاركة في المسابقة، مستغربا بالمناسبة كيف يمكن أن نعدل بين طلبة النظام الكلاسيكي و نظام ل م د، رغم أن طلبة النظام الكلاسيكي المتحصلين على درجة مهندس دولة يسجلون مباشرة ماستر2، و يتحصلون على الشهادات في ظرف سنة واحدة، في حين طلبة ل م د يحصلون عليها في عامين كاملين بعد انجاز مذكرة تخرج، بالإضافة لاختلاف الجامعات وطرق و نوعية التدريس، رغم أن البرامج وُحّدت منذ سنوات قليلة، بما في ذلك اختلاف طرق التقييم بين الأقسام.

حيث استنكر رئيس المكتب الولائي بوهران، خلال حديثه مع “الوسط” إن مثل هذه القرارات الغير المدروسة، معتبرا إياها ضربا في تكافؤ الفرص، مطالبا الوصاية بإعادة النظر بخصوص شروط الالتحاق بالدكتوراه، ووضع الأسس السليمة والعادلة في كيفيات تنظيمها، وذلك من أجل بنــاء دولة قوية، في تأكيد منه إن الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين كان ولازال يسعى كشريك اجتماعي إلى تحسين و ترقية مستوى التحصيل العلمي والتكوين، من أجل مجاراة البحث العلمي والتطور التكنولوجي على الصعيد الدولي.

مريم خميسة